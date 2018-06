'Na twee jaar Martínez zit ik nog steeds met dezelfde vragen'

Bondscoach Roberto Martínez noemde de oefenpartij tegen Portugal van afgelopen weekend (0-0) een nuttige test. Ben je het daarmee eens?

Jacques Sys: 'Ik vond het toch vooral een ontgoochelende test. Het eerste kwartier was sterk, met een goed tempo, goeie pressing en frivool voetbal. Maar nadien zakte de hele ploeg weg en verloor België de controle over de match. Het gebrek aan ritme bij sommige spelers heeft daarin zijn rol, maar zoiets zou toch niet meer mogen gebeuren. Ook al is Portugal een sterke tegenstander.

...