Nieuw tv-contract: moet u op zoek naar een nieuwe decoder of loopt het niet zo'n vaart?

Volgende maandag vergaderen alle profclubs uit 1A en 1B nog een keer samen. Vroeger gebeurde dat elke maand, maar de Pro League wordt dezer dagen geleid zoals een bedrijf, met een sterke raad van bestuur die geregeld samen zit, alle dossiers voorbereidt en slechts om de paar maanden alle profclubs samenroept om die dossiers te laten goedkeuren. De vorige algemene vergadering was op 14 december, de volgende na 20 maart ergens bij het begin van de zomer. Het is de raad van bestuur die de lijnen uitzet, met daarin een stevige voet voor de topclubs. In die raad van bestuur zetelen immers Herman Van Holsbeeck (Anderlecht), Mehdi Bayat (Charleroi), Vincent Mannaert (Club Brugge), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Johan Timmermans (KV Mechelen), Michel Louwagie (AA Gent) en Paul Van der Schueren (OH Leuven) namens 1B.

Komt het maandag tot een besluit rond een nieuw competitieformat? Neen. Er zijn de voorbije weken verschillende voorstellen op tafel beland (twee reeksen van 12, behoud van het huidige format, play-offs met 8, eerste klasse met 20), maar voor een wijziging is een meerderheid van 80 procent nodig en het lijkt weinig waarschijnlijk dat er maandag een consensus rond één plan wordt gehaald.

Wat wél moet worden losgelaten is de idee dat de televisiezenders alleen maar in het behoud van play-offs zijn geïnteresseerd. Die hebben de voorbije jaren de spankracht in deze fase van de competitie ongetwijfeld vergroot, maar in onderhandelingen met zenders bleek het behoud nooit een conditio sine qua non. Overigens lijkt die spankracht in PO1 in de toekomst wel wat te kunnen verkleinen, nu de consensus groeit om af te stappen van de halvering van de punten bij de start.

Een van de grote agendapunten is maandag wél de vernieuwing van het televisiecontract. Dat loopt deze zomer af, en tegelijk ook niet. In februari 2014 sloot de door Italianen gestichte internationale mediagroep MP&Silva immers een contract voor zes jaar met de Pro League. Het betaalde de eerste drie jaar 70 miljoen euro per seizoen en de komende drie seizoenen 80 miljoen euro. Binnen de raad van bestuur van de Pro League werd de voorbije weken trouwens stevig gediscussieerd omtrent de wijze waarop die extra 10 miljoen moet worden verdeeld. Een akkoord daarover was er vorige week nog niet. In principe zou dat dezer dagen wel in orde moeten komen, zodat alle clubs maandag daarover hun goedkeuring kunnen geven en weten waar ze volgend seizoen budgettair aan toe zijn, tenminste wat dit stuk betreft.

Voor de voetbalclubs loopt het contract dus nog drie jaar door, maar voor u en mij is het wél ten einde. Hier is het even ingewikkeld: MP&Silva kocht dan wel de rechten voor zes seizoenen, maar de Italianen zijn slechts tussenpersoon. Het verkocht immersdie rechten aan Telenet, Proximus, VRT, VTM, VOO, RTBF, etc... voor slechts drie seizoenen. Daarbij scheurde het de voorbije jaren zelfs zijn broek. Alle mediapartners samen betaalden maar zo'n 60 miljoen euro aan de Italianen. MP&Silva kwam jaarlijks dus ongeveer 10 miljoen euro te kort, en moet straks dus nog meer ophoesten. Het bedrijf heeft er dus alle baat bij dat er meer geld op tafel komt.

Of dat zo is, zal moeten blijken uit de bids die ten laatste woensdag 15 maart op de Pro League binnen moesten zijn. Die komen volgende maandag op de algemene vergadering ongetwijfeld ter sprake.

De dubbele pet van Andrea

Blijft alles bij het oude? Voor Vlaanderen alle wedstrijden op Telenet én Proximus, de samenvattingen op VTM, en een studioprogramma als Extra Time op de VRT? Voor de Franstaligen alle wedstrijden op Proximus en VOO en de rest op de RTBF? Dat kan, maar misschien ook niet, want er is bij MP&Silva inmiddels wel wat veranderd.

In mei 2016 verkochten de Italiaanse stichters van het bedrijf 65 procent van hun aandelen aan het Chinese duo Baofeng Group en Everbright. Baofeng is een onlinevideogroep, Everbright zijn investeerders. De Chinezen stelden prompt een van de drie stichters van MP&Silva, Andrea Radrizanni, aan tot voorzitter van Baofeng Sports International. Radrizanni is een marketeer die pendelt tussen zijn woonplaats Singapore en Londen en samen is met een Zuid-Afrikaans model. Hij had op het moment van die overname al zijn horizon een stukje verlegd. In augustus 2015 had hij een deel van zijn aandelen in MP&Silva aan medestichter Riccardo Silva verkocht en met het geld zijn eigen investeringsholding Aser opgericht. In april 2015 richtte Aser dan Eleven Sports Network op, momenteel actief in België, Polen, Luxemburg, Singapore en Taiwan. In januari 2017 kocht het 50 procent van de aandelen van Leeds, op dit moment in Engeland strijdend voor de promotie naar de Premier League. Ook Silva heeft zijn eigen club, hij is samen met Paulo Maldini co-eigenaar van Miami FC (NASL, de Amerikaanse tweede klasse).

Radrizanni is op twee fronten betrokken bij de huidige onderhandelingen inzake het televisiecontract. Eén: als (minderheids)aandeelhouder bij MP&Silva. Twee: via Eleven, dat sinds vorig seizoen aanwezig is in de sportpakketten van alle grote operatoren in België (Telenet, Proximus, Voo en Orange) en dat kandidaat is om het Belgisch voetbal uit te zenden.

Eleven is een rechtstreekse concurrent/partner voor hen die in België voetbal ter betaling aanbieden. Partner omdat ze op hun platformen zijn te zien, maar ook concurrent omdat ze op dezelfde rechten mikken. Zo had Proximus tot begin dit seizoen exclusief de rechten op de Spaanse Primera División. Die zitten nu bij Eleven, zodat ook de abonnees van een sportpakket met Eleven bij Telenet naar Barça-Real kunnen kijken. Datzelfde kan omgekeerd in de toekomst ook gebeuren met de populaire Premier League of Bundesliga. Nu nog exclusief bij Telenet, maar Eleven heeft de Engelse rechten al voor Singapore en de Duitse voor Polen. In de toekomst zou Eleven, als het de rechten voor België mocht verwerven, die beelden ook via het netwerk van Proximus kunnen aanbieden.

Heeft Eleven een concurrentieel voordeel in de huidige strijd om de Belgische rechten? In theorie heeft iedereen bij de bid gelijke kansen, ook eventuele buitenstaanders als Endemol, dat in het verleden al eens belangstelling toonde, of Fox, dat de Nederlandse voetbalmarkt in handen heeft. Maar passeren langs Radrizanni moet iedereen, ook al is zijn belang in MP&Silva minder groot dan in 2014. En bij de verantwoordelijken/aandeelhouders van dat bedrijf gaat het vooral om het dekken van die 80 miljoen per jaar, die het de Pro League contractueel beloofde.

Wordt het nieuwe contract er opnieuw een voor drie seizoenen? Ongetwijfeld. Eleven, dat met een soort eigen Pro Leaguezender wil uitpakken, wil graag vier tot vijf jaar en ook MP&Silva staat daar open voor, maar de profclubs hebben daar niet zoveel belang bij. Bovendien is er ook het engagement dat de zestien eersteklassers met elkaar sloten om hun televisierechten collectief ter beschikking te stellen. Dat loopt maar tot 2020. Daarna is in theorie iedereen weer vrij om ze zelf te beheren. Anderzijds is er ook het contract dat de ploegen uit 1B en de Pro League bindt met Proximus. In februari 2016 werden naam en uitzendrechten voor vier seizoenen gekoppeld aan die zender. Met andere woorden: de 24 profclubs hebben er alle baat bij om in 2020 alle televisiecontracten te laten aflopen en dan ongebonden op zoek te gaan naar een nieuw.