Nieuwe Belgen bij Eupen

Tegen KRC Genk trad KAS Eupen aan met twee Belgen: Siebe Blondelle, opgeleid in Brugge, en Hendrik Van Crombrugge, die bij STVV speelde. Twee is ook het gemiddelde aantal Belgen dat bij Eupen speelt dit seizoen. Als het van de club afhangt, mogen dat er in de toekomst meer worden, maar dan wel liefst in eigen huis opgeleid.

