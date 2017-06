Nieuwe reeks 'Duiveluitdagingen' op komst

Ruim een uur was hij aan het woord, Koen De Brabander, de CEO die op 1 november 2016 uit het bedrijfsleven (het accountantskantoor BDO) overstapte naar de Belgische voetbalbond. Hij gebruikte zijn eerste half jaar om zich in te werken en stelde donderdag zijn meerjarenplan voor: Ready for Qatar (moderne managers gebruiken het Engels als voertaal). Qatar 2022 wordt het WK voor de volgende generatie Rode Duivels. De 'pampergeneratie' wordt ze door jeugdopleiders wel eens genoemd, om een generatie aan te geven die wat minder assertief is, en minder goed om zou k...