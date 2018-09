Nieuwe Rode Duivels mogen op speelminuten rekenen tegen Schotland

Vrijdag oefenen de Belgen in Glasgow tegen Schotland, volgende week dinsdag volgt de eerste opdracht in de UEFA Nations League: een verplaatsing naar IJsland.

Voor de 22-jarige Timothy Castagne (Atalanta), de 23-jarige Leandro Trossard (Genk), de 24-jarige Birger Verstraete (AA Gent) en de 26-jarige Hans Vanaken (Club Brugge) wordt het een kennismaking met het nationale team. Christian Benteke, die voor het WK in laatste instantie naast de selectie viel, is er ook opnieuw bij. Kevin De Bruyne en Adnan Januzaj ontbreken wegens blessures.

Er is een goede kans dat de vier nieuwkomers tegen Schotland meteen speelminuten krijgen. 'De oefenpartij tegen Schotland dient om nieuwe jonge spelers te integreren', verklaarde bondscoach Roberto Martinez vrijdag bij de bekendmaking van zijn selectie.

Nations League

In de Nations League, waarin België naast IJsland ook Zwitserland ontmoet. Het nieuwe Europese landentoernooi is in het leven geroepen om de overvloed aan oefeninterlands in te perken.

Via de Nations League kan ook een ticket voor het EK 2020 versierd worden. De normale kwalificatiecampagne start in maart 2019.

In Tubeke zien de Duivels ook Thierry Henry terug. Die promoveerde na het vertrek van Graeme Jones tot eerste assistent van Martinez. De Schot Shaun Maloney is de nieuwe T3.