'Nieuwe tribune in Beveren? Zo snel mogelijk'

Zaterdag was de Freethiel uitverkocht, voor de eerste keer sinds de terugkeer naar eerste klasse. Komende zaterdag is dat opnieuw het geval, voor de komst van Antwerp. Om de thuissupporters nog beter te ontvangen, wordt dezer dagen gewerkt aan een bar onder de tribune waar de spionkop staat, maar feit is: de Freethiel kan grondiger verbouwingen gebruiken. Achter het andere doel is een hele tribune immers niet beschikbaar, die is al een paar seizoenen afgekeurd door de gebrekkige brandveiligheid. Voorzitter Dirk Huyck: 'Ze is ook niet meer in gebruik te nemen in de toekomst.'

Al een paar jaar zijn er plannen om ze af te breken en een nieuwe te bouwen. Twee ontwikkelaars zijn kandidaat. Huyck: 'Wie we ook kiezen, het zal altijd een combinatie zijn van tribune en woonentiteiten, appartementen. Het enige probleem is dat de stad altijd moet worden betrokken, gezien zij eigenaar zijn van de gronden.'

Aan de einder doemen gemeenteraadsverkiezingen op, waarbij het niet zeker is of de huidige coalitie die overleeft. Waasland-Beveren zou, gezien de nood die er nu is aan extra plaatsen, graag alles nog voor die verkiezingen (14 oktober 2018) geregeld zien. Huyck: 'Ik heb maandagochtend een e-mail gestuurd naar de burgemeester, met de vraag om rond de tafel te zitten. Geven zij groen licht, dan kunnen we over één tot anderhalf jaar die tribune in gebruik nemen. Dat zou de capaciteit naar iets in de buurt van 11.000 tillen.'