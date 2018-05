'Nu moet Club Brugge de fundamenten verstevigen'

Zou Ivan Leko er zondag, midden de euforie, nog eens aan gedacht hebben? Aan het moeizame begin bij Club Brugge, de wrange Europese wedstrijden die hier en daar het geloof in zijn kwaliteiten als trainer deden afbrokkelen? Zou Leko dan bij zichzelf te rade zijn gegaan, hij die zijn voetbalevangelie al vaker verkondigde: niet afwachten maar opereren met een blok van tien spelers, trainen op automatismen waarin er altijd drie, vier oplossingen zijn? Zou hij zich afgevraagd hebben of hij niet te snel hoofdtrainer was geworden, zoals hij dat deed tijdens zijn periode bij OH Leuven, waar hij al na negen maanden werd ontslagen?

