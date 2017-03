Nuytinck over zijn privéleven: 'Ik vond het lastig: iemand vinden die bij me past'

De drang naar zelfredzaamheid heeft Bram Nuytinckaltijd gehad. Lang koos hij bewust voor een vrijgezellenbestaan. 'Veel jongens in het voetbal hebben al vroeg een vriendin of een gezin, een vaste basis. Veel gasten hebben dat nodig. Ik niet. Ik ben lang vrijgezel geweest en ben me er altijd van bewust geweest dat ik van deze tijd wilde genieten. Bovendien vond ik het lastig: iemand vinden die bij me past. Ik ken genoeg voorbeelden van relaties waarbij je ziet dat het niet zo is. Dan keek ik naar mijn ouders en zag hoe het ook kan: een gezonde relatie hebben.'

Nuytinck heeft inmiddels een vriendin. Met Nicoletta (25) is hij nu ruim een half jaar samen. 'We kennen elkaar al twee jaar, maar hebben het rustig aan gedaan. Dat wilden we allebei. Ik zei tegen haar: 'Ik wil zeker weten dat iemand bij me past.' Zij wilde precies hetzelfde. We hebben elkaar eerst echt leren kennen. Ik vind haar geweldig. Ze is superlief, mooi en intelligent. Ik kan met haar lachen en we zaten in de omgang gelijk op hetzelfde niveau. Het enige lastige is dat zij in Amsterdam woont.'

De half-Griekse studeert daar geneeskunde en is bezig met haar stage die nog ruim een jaar duurt. 'Dat is echt killing. Ze is elke dag van half zeven 's ochtends tot zeven uur 's avonds weg. Als ik een dag vrij heb ga ik naar Amsterdam en in het weekend komt ze soms naar mij. We vinden elkaar geweldig en zouden meer bij elkaar willen zijn. Maar ik vind het ook juist fijn dat zij haar eigen leven leidt. Dat zij ergens voor gaat en daar alles voor geeft. Dat past bij mij.'

Mayke Wijnen