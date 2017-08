Oefencomplex Club loopt vertraging op

Bouwen in Vlaanderen is niet zo evident, breek daar Bart Verhaeghe de bek niet over open. Neem nu het oefencomplex in Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, vanaf eind augustus veel sneller te bereiken, wanneer de autostrade richting kustgemeente in gebruik wordt genomen. Club Brugge popelt om daar een nieuw oefencomplex te bouwen, maar er komt weinig schot in de zaak. Schepen Daniël De Vlamynck: 'Dat zegt u. Dat dossier vordert, zij het misschien wat trager dan iedereen had gehoopt. In september zitten we nog eens samen met alle partijen.'

Langzaam worden de laatste administratieve bezwaren uit de weg geruimd. De Vlamynck: 'Het bestemmingsplan moest worden gewijzigd en er moesten terreinen worden aangekocht. Dat is inmiddels gebeurd, al weet ik niet of alle dossiers al bij de notaris zijn gepasseerd. Dat is een kwestie van tijd. De landbouwer die daar zijn bedrijf had, heeft inmiddels ook een bouwvergunning om elders in 2019 aan de slag te gaan, dat is ook geregeld. Binnenkort, dit najaar, starten we met ons deel van de verbouwingen van het terrein van Westkapelle. Als de administratie is afgehandeld, kan Club zijn bouwvergunning aanvragen en dan kan het snel gaan.'

Blauw-zwart had gehoopt volgende zomer zijn nieuwe installaties in gebruik te nemen. De Vlamynck: 'Ze kunnen dan al trainen in Westkapelle als ze dat willen, maar of het al in de nieuwe gebouwen zal zijn, betwijfel ik. Hebt u de plannen gezien, wat ze hier willen bouwen? Dat staat er niet in een-twee-drie, denk ik. Er moeten ook nieuwe velden worden ingezaaid. Ik vermoed dat het hele complex eerder in de zomer van 2019 af zal zijn. Wij hadden liever dat Club daar geen deadline had opgezet, maar goed, zij wilden dat alles vooruit ging, ik snap dat wel. Het belangrijkste is dat de relaties zeer goed zijn en dat voetbalploeg en gemeente goed samenwerken.'