Oekraïner Plastun moet nieuw slot op de deur worden bij AA Gent

Dat de Buffalo's afscheid zouden nemen van Patrick Turcq (58), die in april 2016 overkwam van KV Kortrijk, toen voor vijf jaar tekende maar begin dit jaar als teammanager overnam van Freddy Delcourt, wekte begin deze week weinig verbazing in de Ghelamco Arena. Want sinds de herdefiniëring van zijn functie liep de West-Vlaming er niet bepaald gelukkig bij. Dat clubicoon Gunther Schepens (45) zijn rol overneemt en vanaf nu de titel van teammanager draagt, hoeft volgens Ivan De Witte niet te betekenen dat er bij AA Gent een omwenteling plaatsvindt. 'Bestempel het maar gewoon als e...