Officieel: David Nakhid neemt Lierse over (als het BAS akkoord gaat)

Deze namiddag geven Lierse-CEO Jan Van Elst, David Nakhid en Manu Karagiannis bij de Licentiecommissie op de KBVB toelichting bij hun plannen met Lierse.

Dat is het gevolg van een akkoord dat donderdag werd afgesloten, na een paar dagen moeizame onderhandelingen. Nakhid, die dinsdagmiddag in België arriveerde, had gehoopt de zaak twee dagen eerder rond te krijgen, maar er moest eerst nog een stevig obstakel worden weggenomen in de discussie met Wadi Degla. Uiteindelijk ging Maged Samyakkoord en konden de handtekeningen gezet worden en de laatste details ingevuld worden.

Potentieel

Daarmee komt een voorlopig einde aan een overnamesage die ingezet werd toen Wadi Degla eind mei vorig jaar meldde dat de club te koop was. Nakhid, die in de late zomer ook een paar andere eersteklasseclubs in België bezocht met het oog op een mogelijke overname, zette vanaf november zijn zinnen op Lierse, een club waar hij potentieel in ziet.

Sindsdien lopen de besprekingen, met onverwachte hordes die een voor één genomen werden. Een aantal keer werden deadlines vooropgesteld, maar niet gehaald. 'Ik heb zelf nooit een deadline gesteld', gaf Nakhid een maand geleden aan. 'De zaak is rond wanneer alle problemen opgelost zijn. Je kan nooit voorspellen wanneer dat het geval is.'

Kandidaat-FIFA-voorzitter

David Nakhid is afkomstig uit Trinidad en Tobago, waarvoor hij 35 keer met de nationale ploeg speelde, waar hij opgroeide in een diplomatenfamilie. Na zijn studies politieke wetenschappen in Washington trok hij de wereld rond als profvoetballer. Op zijn rondreis vertoefde hij twee jaar in België, tussen 1990 en 1992 bij SV Waregem. Daar hield hij een blijvende vriendschap met toenmalig ploegmaat Manu Karagiannis aan over, die hem de afgelopen maanden bij stond tijdens de onderhandelingen.

Nakhid, die twee jaar geleden ook even in de running was als kandidaat-FIFA-voorzitter, woont in Beiroet, waar hij in zijn nadagen een aantal jaar voetbalde en een jeugdacademie runt.

Licentie

Op 9 mei doet het BAS uitspraak over het dossier. Dan pas weet Nakhid of hij de nieuwe eigenaar van Lierse is. Is het oordeel negatief, wordt Lierse geschrapt en gaat de deal niet door. Dan is de enige mogelijkheid om op amateurbasis met een andere club samen te gaan en met een nieuwe naam en een ander stamnummer te beginnen.

Pas na een positieve uitspraak van het BAS wil Nakhid zijn project verder toelichten. 'Als het project doorgaat, wil ik een goed gestructureerde profclub uitbouwen met een stevige lokale verankering waar de mensen uit de streek zich kunnen in vinden', wil hij voorlopig alleen kwijt.