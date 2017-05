OHL-doelman organiseert voetbaltoernooi ten voordele van Kinderkankerfonds

Op zondag 4 juni organiseert de Foundation Nick Gillekens in Huldenberg de derde editie van de Nick Gillekens & Tegel Concept 5-a side cup, een minivoetbaltoernooi met 32 ploegen ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven. Nick Gillekens (21), doelman van Oud-Heverlee Leuven, stichtte de Foundation na een bezoek aan het kinderkankerziekenhuis van het UZ Leuven. "Ik ontmoette daar een jonge voetbalfan, een supporter van Beerschot, op zijn kamer en dat pakte mij zo dat ik in gang ben geschoten", zegt hij. "Intussen verzamelden we al bijna achttienduizend euro voor het goeie doel. Momenteel zijn we ook bezig met een project voor een gewezen jeugdspelertje van OHL dat aan de ziekte lijdt. In samenwerking met een supportersclub van OHL, die mee geld inzamelde, willen we die jongen een verrassing aanbieden.

Het toernooi blijft intussen groeien. "Er is randanimatie. Een springkasteel, een dj-contest, een loungebar en nu ook voor het eerst een afterparty en een veiling van voetbalshirts van onder meer Logan Bailly, Renato Neto en Leandro Trossard."

Nick Gillekens is de oudere broer van OHL-belofte en U 17-international Jordy Gillekens (17). Beide broersdoorliepen de volledige jeugdopleiding van Oud-Heverlee Leuven en worden begeleid door Axel Vergeylen (J&S Sportsmanagement) en Siebe Hannoset (Life Style Management SH). Jordy is een centrale verdediger die in de belangstelling staat van onder meer Club Brugge, maar ervoor kiest om zijn eerste contract bij OHL te tekenen.