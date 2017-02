'Ondanks de onduidelijke toekomst staat Anderlecht naast Club Brugge'

Dé vraag tijdens het Gala van de Gouden Schoen was: waar is Lukasz Teodorczyk? De Pool blonk niet alleen uit door afwezigheid, maar bij Anderlecht had niemand een idee waar hij was. De topschutter van deze competitie bezorgde paars-wit gezichtsverlies, dat gemakkelijk had kunnen voorkomen worden door betere afspraken te maken met de nukkige spits.

