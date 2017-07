Onderzoek naar hersenletsels in de sport: 'Ook een kwestie van geld'

Dat er een relatie is tussen American Football en de hersenaandoening Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE) is al langer bekend. Jeff Miller, die een hoge functie bekleedt binnen het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de NFL (National Football League), gaf het zelfs toe in 2016. Hij baseerde die uitspraak op een onderzoek door Dr. Ann McKee van de Universiteit van Boston, School of Medicine. In haar studie onderzocht ze de hersenen van 91 overleden NFL-spelers, 87 daarvan vertoonden de hersenziekte.

