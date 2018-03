Onrust bij Sevilla, ondanks bekerfinale en kwartfinales Champions League

Het was een beeld dat de Spaanse media haalde nadat FC Sevilla verrassend Manchester United uitgeschakeld had in de achtste finales van de Champions League: trainer Vincenzo Montella, voorzitter José Castro en technisch directeur Oscar Arias genoten alle drie na met een glaasje champagne in de hand. De ontnuchtering kwam echter al snel, toen Sevilla het weekend erop onderuit ging op het veld van Leganés (2-1).

