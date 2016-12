Ook Anderlecht werkt aan team spirit met Whatsappgroep

In april vorig jaar verklapte AA Gent-middenvelder Brecht Dejaegere in Sport/Voetbalmagazine dat de uitstekende sfeer in de groep voor een stuk te danken was aan een gezamenlijke chatgroep onder de spelers via de smartphoneapplicatie Whatsapp. 'Het symboliseert onze hechtheid en betrokkenheid,' legde Dejaegere uit. De Buffalo's mochten enkele weken later hun eerste landstitel in de clubgeschiedenis vieren.

Een en ander heeft kennelijke RSC Anderlecht geïnspireerd, want daar zijn ze ook met zo'n gezamenlijke Whatsapp-groep gestart om de team spirit te verbeteren. Met succes, zo lijkt het, want de jongste weken zit er duidelijk progressie in de sfeer binnen de spelersgroep.

'In die Whatsapp-groep posten we grapjes,' zegt Leander Dendoncker in Het Laatste Nieuws en De Morgen. 'Nu en dan zet iemand een video in de groep, die iedereen kan bekijken.'

Volgens de middenvelder hamert ook trainer René Weiler sterk op de groepsgeest. 'Een boodschap die we steeds beter oppikken. Bovendien hebben we dit seizoen een jongere groep dan vorig jaar. Dat helpt ook. Iedereen kan het goed met elkaar vinden, waardoor we ook op het veld voor elkaar vechten.'