Ook Antwerp krijgt geen proflicentie voor volgend seizoen en stapt naar BAS

R Antwerp FC krijgt van de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB), net als Excel Mouscron, geen proflicentie voor volgend seizoen.

Beroep

De club heeft intussen bevestigd dat ze in beroep gaat tegen de beslissing bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Indien Antwerp ook daar geen proflicentie bekomt, dan promoveert KSV Roeselare naar de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen, die wel een proflicentie voor 2017-2018 hebben, verloren vorige maand de promotiefinale in 1B van de Antwerpenaren. The Great Old zakt in dat geval naar de eerste amateurklasse, waarvoor het wel een licentie kreeg.

Bewijzen

De Licentiecommissie oordeelt dat Antwerp zijn continuïteit niet kon aantonen, omdat enkele cruciale documenten ontbraken in het licentiedossier van de Great Old.

'Door het gebrek aan bewijs omtrent de oorspronkelijke afkomst van de door de club in rekening gebrachte financiële middelen, kan de leningsovereenkomst niet in aanmerking genomen worden bij de totale beoordeling van de continuïteit', schrijft de Licentiecommissie in zijn rapport.

Geldschieters Op 22 maart kreeg Antwerp een oproepingsbrief om diverse documenten omtrent de geldschieters van de club voor te leggen. Ghelamco-baas Paul Gheysens sloot een leningsovereenkomst af met bvba Goala, het bedrijf van sterke man Patrick Decuyper. Het geld van Gheysens werd gestort via de in Barcelona gevestigde vennootschap S.L. Peridot. 'De club legt de interne balans voor van S.L. Peridot waarin geen spoor te vinden is van de gestorte bedragen aan Goala bvba conform de voorgelegde rekeninguittreksels. Bovendien blijkt dat deze vennootschap onvoldoende eigen vermogen had om deze ter beschikking gestelde bedragen te financieren, waaruit afgeleid kan worden dat deze ter beschikking worden gesteld door een derde, waarvan de club geen enkel bewijs voorlegt. De Licentiecommissie heeft daarenboven de aanzienlijke schuldenlast in deze interne balans opgemerkt, waarvoor geen enkel onderliggend verantwoordingsstuk werd voorgelegd. De club legt de interne balans voor van N.V. Ghelamco Invest, waarin geen spoor te vinden is van het gestorte bedrag voor rekening van Peridot S.L. conform de voorgelegde rekeninguittreksels', constateerde de Licentiecommissie. 'Door het gebrek aan bewijs omtrent de oorspronkelijke afkomst van de door de club in rekening gebrachte financiële middelen, kan de leningsovereenkomst niet in aanmerking genomen worden bij de totale beoordeling van de continuïteit'.

Schadeclaim

Antwerp kreeg vorige week ook een negatief advies van de Licentiecommissie, maar was ervan overtuigd dat er bij de herkansing wel een proflicentie uit de bus zou komen.

De Licentiecommissie oordeelde wel dat de club in orde is met andere voorwaarden als uitbetaling van lonen, betaling van bedrijfsvoorheffing en betaling van achterstallige bondsschulden. Ook de infrastructuur volstaat voor deelname aan 1A.

De schadeclaim van ex-voorzitter Eddy Wauters vormde geen struikelblok. Een Brusselse rechter veroordeelde de Great Old tot het betalen van zo'n zes miljoen euro aan Wauters. Lees meer.