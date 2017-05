Ook Beerschot praat met buitenlandse investeerders

Beerschot Wilrijk voert gesprekken met potentiële investeerders en 'daar zijn binnen- én buitenlandse pistes bij', zegt voorzitter Eric Roef. Dus kan Betaald Voetbal 1B, de reeks waarnaar Beerschot Wilrijk promoveert, binnenkort nog buitenlandser kleuren. Zes van de acht clubs - sinds deze week ook OHL - hebben nu al niet-Belgische eigenaars en ook Westerlo lonkt naar buitenlanders.

Roef beklemtoont wel dat het niet de bedoeling is dat één partij prompt 90 procent van de aandelen in handen krijgt: 'Eerst samenwonen, dan trouwen.' Overigens is Beerschot Wilrijk nu nog een vzw. 'Bedoeling is om tegen begin volgend seizoen een aandelenstructuur te hebben.'

Roef noemt Beerschot Wilrijk 'een aantrekkelijke bruid'. De titel en promotie van zaterdag zijn de vierde op rij. In 2013 ging Beerschot, toen een eersteklasser, failliet. Kort daarna streken enkele paarsgezinden neer bij het nabijgelegen KFCO Wilrijk, in eerste provinciale. Wilrijk had slechts enkele tientallen veelal oudere supporters. De club werd omgedoopt tot Beerschot Wilrijk. Veel Beerschotfans zetten mee de overstap. Maar niet alles liep van een leien dakje. De nieuwe raad van bestuur telde eerst 18 leden, wat veel ruimte bood voor discussies, zeker omdat de flamboyante Beerschotcultuur niet naadloos aansloot bij de gewoonten in Wilrijk. Intussen zitten er maar twaalf leden meer in de raad van bestuur. Een directiecomité nam de dagelijkse leiding over.

Van meet af aan lokten matchen van Beerschot Wilrijk moeiteloos meer dan 5000 fans. Dat gaf de club een financiële slagkracht waarmee ze vrolijk van promotie naar promotie begon te huppelen. Maar twee maanden geleden sloeg de hoerastemming bruusk om in rouw. Algemeen directeur Marc Steenackers (43) overleed in een auto-ongeval. Hij was een Beerschotman in hart en nieren en van meet af aan betrokken bij het huwelijk tussen Beerschot en Wilrijk. Het geeft de huidige titel een donker randje.