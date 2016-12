Oostende, Genk en Zulte Waregem gaan door naar halve finale Beker

Genk won uiteindelijk met 1-3 bij Charleroi. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1.

Nikos Karelis lukte een hattrick.

Het team van Peter Maes kon na 70 minuten de ban breken. De bedrijvige Leandro Trossard pakte uit met een lage voorzet. Nikos Karelis gaf Parfait Mandanda geen kans.

Aan de overzijde reageerde de thuisploeg via David Pollet. Maar ook Genk kon nog aanspraak maken op een doelpunt, via opnieuw Karelis en Trossard. De lat verhinderde dat Omar Colley de 0-2 binnen kopte. Na 82 minuten was het moment van Steeven Willems aangebroken. De Fransman poeierde een fraai afstandsschot voorbij Marco Bizot: 1-1.

Vijf minuten ver in de verlengingen kwam Genk opnieuw op voorsprong. Na mistasten van Willems bediende Thomas Buffel Karelis. De Griek prikte zonder aarzelen zijn tweede van de avond tegen de netten, een klap die de Carolo's niet meer te boven kwamen. Clinton Mata ging aan de noodrem hangen bij de doorgebroken Karelis, waarna hij rood kreeg. Met een man minder slikte Charleroi nog een derde treffer van Karelis, die opnieuw bediend werd door Buffel. Vorig seizoen schakelden de Limburgers Charleroi uit in de achtste finales van de Croky Cup.

Oostende verslaat Gent

KV Oostende wist zich voor de tweede keer ooit te plaatsen voor de halve finales van de Beker van België. In de Versluys Arena won het met 1-0 van AA Gent.

Drie dagen na hun ontmoeting in de Jupiler Pro League (1-1) keken de Kustboys en de Buffalo's elkaar opnieuw in de ogen. Op slag van rust kreeg Kenny Saief een uitgelezen kans om de score te openen voor AA Gent. Maar hij mikte zijn strafschop op Didier Ovono.

In de 65e minuut mocht de thuisploeg juichen na een rake treffer van Gohi Bi Cyriac. AA Gent kreeg meteen daarna een tweede opdoffer te verwerken. Brecht Dejaegere trok naar de kleedkamer met een tweede gele kaart. De bezoekers moesten zich neerleggen bij de uitschakeling.

Zulte Waregem wipt Sint-Truiden

Zulte Waregem klopte eerder Sint-Truiden met 2-0.

In het eigen Regenboogstadion kwam competitieleider Zulte Waregem na 23 minuten op voorsprong. Een vrije trap bereikte Mbaye Leye, die het leer in het dak van het doel knalde. De ingevallen Kingsley Madu zorgde in de blessuretijd nog voor de 2-0, net nadat Nick Proschwitz voor STVV de bal tegen de paal had getrapt.

Eupen verzekerde zich dinsdag als eerste van een ticket voor de halve finales door Kortrijk met 4-0 te verslaan.

In de halve finales van de Croky Cup neemt KV Oostende het op tegen Racing Genk. Zulte Waregem kijkt dan weer over een heen- en terugwedstrijd Eupen in de ogen.

KV Oostende en competitieleider Zulte Waregem spelen eerst thuis op 17-18 januari 2017. De terugmatchen gaan door op 1 februari 2017.

De finale wordt op 18 maart 2017 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld. De winnaar krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

(Belga/RR)