Op zoek naar een nieuw Lierse

Na het aanvragen van het failliet van Lierse startten verschillende partijen los van mekaar initiatieven om met de club een nieuwe doorstart te maken. Het meest concreet is het samengaan van Lyra, dat net promoveerde naar de derde amateurklasse, met het supporterscollectief 'Lierse Voor Altijd,' nadat zondagavond het overgrote deel van de beheerraad van Lyra het licht op groen zette. Ook David Nakhid bestudeert alle mogelijke opties, nadat hij vorige week maandag tot het laatste moment hoopte dat Maged Samy op zijn bod zou in gaan. Wie op het Lisp wil spelen (voor de NV Stadion werd geen failliet aangevraagd) moet minstens met eigenaar Wadi Degla praten.

Wie uiteindelijk voor de Letter of Comfort, die de garantie bevatte naar de financiële verplichtingen voor het komende jaar, en de nodige betalingen (bondsschulden) moest zorgen, werd in de overeenkomst tussen Wadi Degla en David Nakhid niet vermeld, zegt Nakhids advocaat, Winny Tirmarche, die het dossier de afgelopen weken begeleidde. 'De overeenkomst was afgesloten onder voorwaarde dat de licentie gehaald werd. Gebeurde dat niet, of werden bepaalde financiële verplichtingen onderweg niet ingevuld, stopte de overeenkomst. Je kan er van uit gaan dat, zo lang de deal niet helemaal rond is, dat de vorige eigenaar is, maar dat is niet altijd het geval.'

Nakhid hield zich naar eigen zeggen bewust op de achtergrond omdat volgens hem zo lang er geen licentie was geen deal bestond. Dus kon de licentie volgens hem alleen bekomen worden door de eigenaar, met name Maged Samy.