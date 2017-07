Opent vertrek Belfodil deur voor Bryan Ruiz?

'We wisten dat Ricardo Sá Pinto in de dagelijkse praktijk geen gemakkelijke zou zijn, maar ik heb daar geen enkel probleem mee', liet Olivier Renard afgelopen weekend in de pers optekenen. Het karakter van Sá Pinto was bekend: dat hij erg veeleisend is, de lat hoog legt, durft te schelden, mensen afblaft, uitbarstingen heeft. Bij Standard weten ze dat intussen ook.

