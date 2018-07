'Van de vier WK-gangers die van bij ons komen, heeft Carrasco me het meest verrast'

'Ik durf te zeggen dat wij in België het voorbeeld zijn geweest qua doorstroming', stelt Roland Breugelmans onomwonden. 'Andere Belgische topclubs hadden en hebben ook een goeie jeugdopleiding, maar woorden omzetten in daden hebben wij met KRC gedaan vanaf 2002. Toen zijn ook de andere grote clubs wakker geschoten, waardoor we nu in België niet meer alleen zijn op de markt. Nu hangt iedereen aan de lijn bij een Belgisch talent, vijftien jaar geleden niet.'

'In die jaren konden we na het failliet van KV Mechelen voor nul euro Defour, David Hubert en Marvin Ogunjimi halen die ons twee jaar later kampioen maakten. Nu ga je niet zo simpel nog een jongen van veertien als enige club kunnen halen en die overtuigen met onze visie: "Dit is KRC, en wij willen graag met u aan de slag." Genk heeft bewezen dat het kan, met eigen jongens succes halen. Ook al kunnen wij niet meer bieden wat andere clubs wel op tafel kunnen leggen. Wij willen dat ook niet, want dat is een strijd die wij nooit kunnen winnen. Maar het is niet zo dat we enkel teren op de Defours die we elders gaan halen als ze al zestien zijn. Als je kijkt naar het parcours dat Bryan Heynen, Siebe Schrijvers, Pieter Gerkens en Courtois hebben afgelegd, die hier vanaf jonge leeftijd tot het eerste elftal het hele proces hebben afgelegd, stel ik vast: ons model werkt van helemaal onder tot boven. Wij geven onze jongen altijd dezelfde boodschap mee: maak eerst je studies af, probeer dan hier in het eerste elftal te geraken, dan ligt Europa aan je voeten, want België is op voetbalvlak een doorgeefland. Het is onmogelijk geworden om drie jaar met Youri Tielemans en LeanderDendoncker samen te voetballen, tenzij je elk jaar Champions League speelt.'

Wisten jullie meteen toen Kevin De Bruyne voor jullie koos dat hij een topper zou worden?

Breugelmans: 'Dat Kevin goed was, zag iedereen, maar dat hij hét zou worden, wisten we toen nog niet. AA Gents jeugdcoördinator Peter Van den Abeele zei ons: 'Ne goeie shotter, maar je gaat er werk aan hebben.' Kevin was niet vanaf dag één dé man, terwijl bijvoorbeeld Dennis Praet en Sinan Bolat wél vanaf dag één bepalend zijn geweest. Bij de U15 en U16 ging het nog afwisselend goed en niet goed. Als er moest gelopen worden, deed hij dat niet graag. Hij wilde niet altijd door de zure appel bijten, maar je zag wél al die laatste pass. Kevin... dat was altijd vooruit denken, de voetballende oplossing, de bal niet vaker raken dan nodig, en vista: de bal daar leggen waar niemand aan denkt. Er heeft nooit een vraagteken achter zijn naam gestaan, maar evenmin het uitroepteken dat achter Dennis Praets naam stond.'

Was Thibaut Courtois meteen een topper in spe?

Breugelmans: 'Thibaut heeft tot zijn dertiende mee gevoetbald. Koen Casteels was toen hét grote talent, daar waren hoge verwachtingen rond. Het is niet zo dat bij Thibaut een heel parcours werd uitgestippeld zoals bij Bolat of Schrijvers. Rond zijn zestiende is hij geëxplodeerd. Tevoren was hij een goeie keeper, maar niet zo'n uitgesproken talent als Bolat voorheen en Maarten Vandevoordt nu.'

Hoe heeft Courtois jullie verbaasd?

Breugelmans: 'Door de manier waarop hij met druk om ging. Men noemde Edwin van der Sar 'het IJskonijn'. Welnu: Thibaut was óns ijskonijn. Hij is zo stressbestendig. Dat viel ons meteen op in zijn eerste match tegen AA Gent.'

'Toen we kampioen werden met vijf eigen jongeren, wist ik: dit maken we nooit meer mee. We hadden geen financiële middelen, gelukkig wilde Vercauteren die jongens zetten. Hij zei: 'Ik roei wel met de riemen die we hebben.' Maar in hetzelfde jaar waarin we kampioen werden met vijf eigen jongens en Champions League speelden, verlieten drie andere grote talenten ons: Praet, Origi en Carrasco.Dat vond ik één van de grootste ontgoochelingen ooit. Uiteindelijk doe je dit ook met de bedoeling om te oogsten. De groenten die je in je eigen tuin zaait, wil je ook zelf ooit proeven, maar die proeverij duurt steeds korter.'

Wiens parcours van de laatste jaren heeft u het meest verrast?

Breugelmans: 'Van de vier WK-gangers die van bij ons komen, heeft Carrasco me het meest verrast. Toen Yannick hier wegging, hadden we niet het gevoel dat we een potentiële topper verloren. Ik had nooit gedacht dat Yannick dit parcours zou afleggen. Hij was laat matuur. Een frêle jongen, speels, de actie opzoekend, technisch goed. Hij kreeg op zijn zestiende een aanbieding van Monaco. Na een paar moeilijke jaren volgde degradatie, waarna de nieuwe trainer hem erin zette, en hij was vertrokken. Ik kan alleen maar zeggen: chapeau, Yannick. Waarschijnlijk hebben wij hem te laat een contractvoorstel gedaan, terwijl Monaco dat wél deed, waardoor hij het gevoel kreeg dat zij iets in hem zagen terwijl wij op dat moment nog wat aarzelden. Was Yannick zoals Divock Origi geweest, dan hadden we dat wél gedaan. Met Mike Origi hebben we hier samengezeten, toen Divock vijftien was. Maar Mike zei meteen: 'We gaan weg.'

'Ik had ook nooit gedacht dat Timothy Castagne, die op zijn zestiende van Virton naar hier kwam, nu een vaste waarde in de Serie A zou zijn. Ik hoop dat hij zich blijft ontwikkelen zodat hij binnen afzienbare tijd bij de Rode Duivels op die rechtsachterpositie kan spelen. Het verschil is wel dat het verwachtingspatroon bij KRC Genk - dat al een paar keer Champions League heeft gespeeld - anno 2018 veel hoger ligt dan in 2000, toen de Academie net opgestart was. Maar dé voornaamste visitekaartjes, ook naar buitenlands jong talent, zijn Kevin en Thibaut. Als mensen zien dat zo'n jongens van hier komen, gaan ze eens opzoeken wie hier allemaal gepasseerd zijn, en dan nodigen we ze eens uit. Zo heeft Sander Berge voor ons gekozen, en krijgen wij ook in het buitenland een mooie naam als opleidings- en doorgroeiclub. Wij worden nu voor buitenlandse toernooien uitgenodigd waarvan we voorheen nooit een uitnodiging kregen.'

