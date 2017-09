Opmerkelijke terugkeer van Stadion

Zondag in de vooravond Stadion op VTM gezien? Op speeldag 6 van de nieuwe voetbalcompetitie bracht de commerciële zender verslag uit van de topper AA Gent-KRC Genk. Opmerkelijk, want bij de onderhandelingen van het nieuwe televisiecontract raakte VTM nog de rechten op die samenvattingen kwijt. Nu zendt het beelden uit, vier uur voor ze bij de rechtenhouder zijn te zien!

Daarover werd wekenlang onderhandeld tussen Pro League, Vier en VTM. De Pro League gaf VTM groen licht om op zondag een programma rond het Belgische voetbal te maken, maar bij Vier, dat over de rechten beschikte, stuitte het verzoek van VTM in eerste instantie op een njet. Verantwoordelijken van de twee zenders zaten rond de tafel en vorige week werd een compromis bereikt.

Opmerkelijk daarbij is dat Vier ingrijpt in de manier van aanpakken van de concurrent. VTM laat zijn programma laat op de avond uit zijn schema vallen, in ruil voor de beelden van zondagmiddag. Kwart over zes is wel een moment waarop men in rechtstreekse concurrentie komt met de livewedstrijd die om 18 uur start. De beelden van de namiddagwedstrijd zijn wel beperkt in de tijd: maximaal één minuut. Bovendien geldt er ook een beperking voor de omkadering van die wedstrijd: een flits van de verslaggever ter plaatse, én de nabespreking. De rest van Stadion wordt gevuld met wedstrijden op vrijdag en zaterdag, voetbal uit het buitenland, en andere sporten.