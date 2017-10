'Opvallend hoe Bernd Thijs, iemand met ambitie om T1 te worden, op achtergrond blijft bij AA Gent'

AA Gent begon in Club Brugge aan het tijdperk na Hein Vanhaezebrouck, wat zijn je eerste bevindingen?

Peter T'Kint: 'Peter Balette koos voor een viermansdefensie, maar dat deed Vanhaezebrouck soms ook. Tactisch rekende Balette op de automatismen die er al waren en bespeelde eerder de emotionele betrokkenheid van de spelers. Het positieve dat je kan onthouden uit die Slag om Vlaanderen: AA Gent bewees dat het geen dode ploeg is, zoals Balette terecht opmerkte. Er werd gestreden tot de laatste seconde. Maar voorts zag ik veelal dezelfde problemen als onder Hein: een gebrek aan efficiëntie voorin en onzorgvuldig uitvoetballen achterin. Er waren kansen om zeker een punt mee te pakken uit Brugge, maar Gent kon slechts scoren dankzij een blunder van Clubdoelman Horvath.'

'Wat mij ook opviel, was de manier waarop Bernd Thijs zich op de achtergrond hield en enkel bij stilstaande fases - zijn verantwoordelijkheid - op de voorgrond trad. Bernd is iemand met de ambities om ooit T1 te worden, je kunt je afvragen of hij in deze situatie niet zijn kans ziet of moet grijpen als T1 van AA Gent. Maar Thijs is slim en het zit ook niet in zijn persoonlijkheid om zijn ambitie luidop te verkondigen, zoals Frutos dat deed. Misschien vindt hij de tijd nog niet rijp om zich te profileren als hoofdtrainer? Het was in ieder geval opvallend dat hij nu de eer aan Balette overliet om vanaf de bank te coachen en zich als trainer ad interim te presenteren. Ik vermoed dat het Gentbestuur zich in de zoektocht naar Vanhaezebrouck dus ook niet meteen tot Thijs zal richten.'

KV Oostende pakte op KV Kortrijk eindelijk een eerste competitiezege dit seizoen. Is de trein daar vertrokken en waar staat de doorgeschoven assistentcoach Adnan Custovic voor?

Peter T'Kint: 'Waar Custovic voor staat, weten we eigenlijk niet zo goed, dat moeten we nu allemaal nog ontdekken. Het is in ieder geval duidelijk dat hij zich nu mag tonen, want manager Luc De Vroe vertrekt blijkbaar op vakantie de komende week. Op Kortrijk pakte Custovic alleszins een belangrijke zege. Play-off 1 wordt moeilijk, want er zijn nog genoeg andere ploegen die onderaan bengelen en een sterkere kern hebben: denk aan Standard of Gent. Maar een degradatiekandidaat, zoals De Vroe op een bepaald moment verkondigde, is Oostende zeker ook niet. Het is gewoon een zeer vreemde competitie, waarbij er maar twee ploegen in slagen om regelmaat aan de dag te leggen: Charleroi en Club Brugge. Zulte Waregem krijgt het nu ook lastiger door de opeenvolging van wedstrijden. Antwerp en STVV zullen steeds minder kunnen rekenen op het verrassingseffect en wat wegzakken. Zo zal alles zeer dicht tegen elkaar liggen in de loop van deze campagne. De kentering bij KVO werd enkele weken geleden al ingezet, heb ik het gevoel. Dat komt wel goed. Ook Berrier toonde tegen Kortrijk dat hij nog niet versleten is. Ze hebben hem gemist toen hij in augustus aan de kant zat. Zeker tegen een defensief kwetsbaar Kortrijk kan hij dan nog het verschil maken met zijn techniek en vista.'

Bij Anderlecht ziet het er naar uit dat de interimperiode van Nicolás Frutos erop zit. Hij haalde drie zeges in vier wedstrijden, een superpositieve balans vond hijzelf. Welke balans maak jij op?

Peter T'Kint: 'Je mag je niet blind staren op die resultaten, want zowel in Waasland-Beveren als nu tegen Standard was het kantje boordje en hadden ze evengoed punten kunnen verliezen. En in de CL tegen Celtic scoorde Frutos ronduit slechte punten door zo defensief voor de dag te komen, dat druist tegen de huisstijl in. Daartegenover staat dat het werk van Frutos wel gewaardeerd wordt door de spelers. Vorig jaar al, toen Weiler rond deze periode een eerste keer onder vuur kwam te liggen, hoorde je in de wandelgangen positieve geluiden over de aanpak van Frutos. Hij geeft goede trainingen en staat, mede door zijn leeftijd, meer tussen zijn spelers. Ik kan mij inbeelden dat dat een verademing is na de meer afstandelijke René Weiler. Net zoals Ivan Leko geeft hij rapper eens een knuffel en maakt hij enthousiasme los bij zijn spelers.'

'Frutos toonde zich geen grote vernieuwer en eigenlijk nog niet klaar voor het grote werk, maar ik vind het ook niet terecht dat hij afgerekend wordt op zijn steile ambities. Daar is niets mis mee. Het is ook niet omdat je ooit T1 wil worden, dat het nu onmogelijk is om weer als T2 in de technische staf van de nieuwe hoofdtrainer opgenomen te worden. Als het gerucht klopt dat Vanhaezebrouck zijn maatje Yves Vanderhaeghe wil meenemen naar het Astridpark, weet hij ook dat Yves de ambitie koestert om dan ooit over te nemen als T1. Alleen weet hij van Yves dat het zal klikken, met Frutos valt dat nog af te wachten, in die zin kan ik de redenering van Hein begrijpen. Maar om Frutos daarop af te rekenen? Neen, dat zou onterecht zijn. Het was nu nog te vroeg, maar hij toonde ook potentieel en had de spelersgroep achter zich.'