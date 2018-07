Orlando Sá wilde zelf terugkeren naar Standard

'Ik kom thuis, ik ben tevreden.' Dat waren de eerste woorden van Orlando Sá, zodra zijn terugkeer naar Standard rond was. De Portugese spits heeft er net enkele maanden in China opzitten. Waarschijnlijk de ergste maanden van zijn leven. Zijn kleine club, Henan Jianye, leek nergens op, hij speelde amper en scoorde er maar één keer. Het leven buiten het voetbal vond hij maar niets. Daarom nam hij zelf contact op met Standard, in de hoop terug te kunnen keren naar Luik.

...