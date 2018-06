Over Club-aanwinst Arnaut Groeneveld: 'Hij kan wedstrijden beslissen'

Van de nieuwe spelers die al in het tussenseizoen werden aangetrokken, ontbrak in de eerste trainingsweek Arnaut Groeneveld. De op 31 januari 21 geworden Nederlander speelde eind mei nog met Jong Oranje en mocht daarom een week later starten. Vorig seizoen brak de linksbuiten met Nigeriaanse roots door bij NEC met elf goals en zeventien assists (in de eerste divisie) en nog voor hij in Brugge één bal raakte, hoor je bij Club over hem heel veel goeds vertellen. Is hij dan zó goed?

Weinig mensen in het voetbal kennen de jeugdinternational zo goed als Jefta Bresser, assistent-coach van NAC Breda, en ook hij schat hem hoog in. 'Ik ken Arnaut al van bij de U13 van PSV, toen ik daar jeugdtrainer was', zegt de Eindhovenaar. 'In de jeugd van PSV was hij al een heel talentvolle speler die met ontzettend veel initiatief en lef voetbalde. Hij is een jongen die met heel veel creativiteit in zijn spel elke keer zijn tegenstander opzoekt. Ik vond het vreemd dat hij bij PSV is uitgestroomd. Kennelijk schatten ze er op dat moment iemand anders hoger in, maar ik denk: mocht het kunnen, dan zouden ze dat nu het liefst terugdraaien. Arnaut is ook wel een persoonlijkheid die zich niet in die mate door een trainer laat veranderen dat hij uit zijn identiteit moet kruipen. Hij is gewoon een gedreven jongen die weet wat hij wil en als je hem daarin op de juiste manier weet te begeleiden, krijg je er dubbel zoveel van terug. Toen ik twee jaar geleden hoorde dat PSV afscheid van hem zou nemen, was ik assistent-coach bij NEC en haalden we hem daar binnen als amateur. Nu wilden we hem naar NAC halen, maar Club Brugge won de strijd. Ik vind het een heel goeie aankoop. Natuurlijk moet hij nog stappen zetten. Hij is nog niet iemand die daar dertig wedstrijden zal spelen, maar hij is wel iemand met ontzettend veel potentieel die wedstrijden kan beslissen.'

De vraag is: past hij wel in het huidige Club Brugge, dat het onder Ivan Leko doorgaans met enkel bezette flanken en zonder echte linksbuiten doet? "De inschatting hoe Arnaut het in die spelwijze zal doen, durf ik niet te maken", zegt Bresser. "Maar ik denk wel dat het kan. Tenslotte slaagde Anthony Limbombe er ook in zich aan te passen en Arnaut bezit minstens evenveel overlevingsdrang. Het zal volgens mij wel wat tijd kosten, ook wat de opbouw van het voor die rol vereiste fysieke vermogen betreft. Hij moet wel voldoende energie kunnen overhouden voor het aanvallende werk, anders neem je een heel stuk van de speler die hij is weg. Zowel bij NEC als Jong Oranje speelde hij op 11, maar in de jeugd stond hij ook op 10. Arnaut is een klassespeler die binnendoor en buitenom kan gaan, die over een goeie trap beschikt en gemakkelijk scoort. Hij doet een beetje vanaf de linkerkant wat Steven Berghuis bij Feyenoord vanaf rechts doet: hij kan naar binnen dribbelen en schieten of iemand vrij zetten én hij is aanwezig in de zestien meter wanneer er ballen van de andere zijde komen. Arnaut is een creatieve aanvaller met de absolute wil om te slagen."