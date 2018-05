Over en out voor stamnummer 30? Lierse krijgt licentiedossier niet rond

Het ziet er niet naar uit dat SK Lierse zijn licentie voor de Proximus League (1B) via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal kunnen bemachtigen. CEO Jan Van Elst vroeg maandag voor een tweede keer uitstel om het licentiedossier van de Pallieters voor te stellen, maar kreeg dat niet.

Samen met advocaat Alexander Vantyghem en een vertegenwoordiger van de Egyptische overlater Wadi Degla stelde Van Elst het dossier dan maar voor zoals hij het bij zich had. Dat bleek echter niet over de gevraagde financiële garanties te bevatten.

Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het BAS de nodige licentie 1B zal toekennen aan Lierse. Het BAS spreekt zich voor donderdag 10 mei uit over het beroep. 'De kans dat we volgend seizoen nog in 1B spelen, is nagenoeg onbestaand', beaamde Van Elst. 'Ons dossier is immers onvolledig. We hebben uitstel gevraagd, maar dat niet gekregen.'

Over hoe het nu verder moet met het stamnummer 30, wil de club pas later communiceren. Mocht Lierse erin slagen zijn bondsschulden af te betalen, mag het met het origineel stamnummer in de tweede amateurklasse starten. Als dat niet lukt, kan Lierse onder een andere naam en met een nieuw stamnummer helemaal opnieuw in vierde provinciale beginnen, of fuseren met een andere club, die dan wel binnen een straal van 30 kilometer van Lier moet liggen. De fusieclub zou dan spelen in de reeks van de club waarmee Lierse samensmelt. Het supporterscollectief 'Lierse voor Altijd' voerde eerder al gesprekken met Nijlen (3e amateurs B) en Oosterzonen (1e amateurs).

Als Lierse inderdaad geen licentie krijgt, is dat goed nieuws voor Tubeke. De club die op de laatste plaats eindigde in play-off III ontloopt dan immers de degradatie naar de amateurklasse.