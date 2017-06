Over Pieter Gerkens: 'Zijn grootste kwaliteit is zijn spelintelligentie'

Heel lang dongen KV Oostende en Anderlecht samen naar de gunsten van middenvelder Pieter Gerkens die met STVV een van de uitblinkers was in play-off 2. Uiteindelijk was de ene club (Anderlecht) bereid om nog iets verder te gaan op financieel vlak om Gerkens te halen dan de ander. 'Maar ook KV Oostende is een mooie, goed gestructureerde club', zegt manager Nico Vaesen die indertijd nog met KVO-trainer Yves Vanderhaeghe voetbalde bij Eendracht Aalst.

