Overenthousiast Marokko pakt uit met Belgische steun voor WK-kandidatuur, KBVB nuanceert

Volgens een bericht op de website van de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft de voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB) Gérard Linard zijn steun beloofd voor Marokkaanse kandidatuur voor de organisatie van het WK voetbal in 2026.

De KBVB bevestigt tegenover Sportmagazine.be dat Linard maandag zijn collega-voorzitter bij de Marokkaanse voetbalbond, Fouzi Lekjaa, heeft ontmoet in Brussel, maar het nieuws over de beloofde steun wil het voorlopig niet bevestigen. Woordvoerder Pierre Cornez noemt de Marokkaanse aankondiging 'voorbarig': 'We kunnen dat op dit moment bevestigen noch ontkennen'.

48 landen

Naast Marokko hebben ook Canada, de Verenigde Staten en Mexico zich gezamenlijk kandidaat gesteld om het WK 2026 te organiseren. In juni buigt de Wereldvoetbalbond FIFA zich over alle gestelde kandidaturen, in december volgt de beslissing over wie het toernooit toegewezen krijgt.

Het WK 2026 wordt overigens het eerste waaraan 48 landen zullen deelnemen. In Rusland en Qatar zijn er dat nog 32.