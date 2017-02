Overnamebod van AS Monaco: wordt Cercle Brugge volgende profclub in buitenlandse handen?

AS Monaco heeft een bod gedaan om de meerderheid van de aandelen van Cercle Brugge over te nemen. Beide clubs werken al langer samen. De groen-zwarte Vereniging wordt zo wellicht de vijfde van acht clubs in afdeling 1B die haar toevlucht neemt tot buitenlands kapitaal.