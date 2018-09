Overzicht: alle inkomende en uitgaande transfers in 1A

Anderlecht

In: Makarenko (KV Kortrijk), Abazaj (FC Luftëtari, Alb, via KF Skënderbeu Körçe, Alb), Cobbaut (YR KV Mechelen), Milic & Musona (KV Oostende), Adzic (RS Belgrado, Srb), Saief (AA Gent), Didillon (Metz), Vranjes (AEK Athene,Gre), Moutha-Sebtaoui (Manchester United, Eng), Dimata (VfL Wolfsburg, Ger), Santini (SM Caen, Fra), Bakkali (Valencia, Esp), James Alexander Lawrence (AS Trencin, Slk), Sanneh (FC Midtjylland, Den).

Uit: Spajic (Krasnodar, Rus), Bernier (R Antwerp FC), Faes (KV Oostende), Vancamp (Beerschot Wilrijk), Doumbia (Achmat Grozny, Rus), E. D'Alberto (Union SG), Leya Iseka (Toulouse FC, Fra), Chipciu (Sparta Praag, Cze), Badji (Bursaspor, Tur), Lambrecth (KVK Tienen), Ganvoula (VfL Bochum, Ger), Kiese Thelin (Bayer Leverkusen, Ger), Dendoncker (Wolverhampton Wanderers, Eng), Teodorczyk (Udinese, Ita), Sá (Kasimpasa SK, Tur), Kara (FC Nantes, Fra).

R Antwerp FC

In: Corryn (YR KV Mechelen), Abdelali (AA Gent), Bernier (Anderlecht), Bolingi (Royal Excel Mouscron, via Standard), Buta (Benfica, Por), Teunckens (Club Brugge), Opare (FC Augsburg, Ger), Juklerød (Valerenga IF, Nor), Lamkel Zé (Chamois Niortais FC, Fra), Mbokani (transfervrij), Seck (Sandefjord Fotball, Nor), Baby (SC Charleroi), Refaelov (Club Brugge), De Winter (KSV Roeselare).

Uit: Sall (contract ontbonden), Limbombe (AA Gent), Debaty (Waasland-Beveren), Susic (VVV-Venlo, Ned), Siani (Al Jazira, VAE), Achter (contract ontbonden), Habran (contract ontbonden), Ghandri (KVC Westerlo).

Cercle Brugge

In: Omar (Slavia Sofia, Bul), Appin, Etienne & Nguinda (AS Monaco, Fra), Iri (AS Monaco), Lusamba (OGC Nice, Fra), Vitinho (EC Cruzeiro Belo Horizonte, Bra), Ueda (Kashima Antlers, Jpn), Bongiovanni (AS Monaco, Fra), Koshi (PSV), Alioui (AS Monaco, Fra), K. Hazard (Chelsea, Eng).

Uit: Vanbelle (Lommel SK), Rodas (AD Alcorcón, Esp), Vincent & García (contract ontbonden), Buyl (contract ontbonden)..

SC Charleroi

In: Noorafkan (Esteghlal FC, Irn), Ali Gholizadeh (Saipa FC, Irn), Perbet (Club Brugge), Dervite (transfervrij), Riou (Alanyaspor, Tur), Osimhem (VfL Wolfsburg, Ger), Bruno (RB Leipzig, Ger), Henen (Everton, Eng), Angella (Udinese Calcio, Ita), Niane (ES Troyes AC, Fra), Garita (Bristol City FC, Eng).

Uit: Clinton Mata (Club Brugge), D'Alberto (Moreirense FC, Por, via SC Braga, Por), Pollet (KAS Eupen), Stevance (Tours FC, Fra), Celestine (RWDM), Bédia (SV Zulte Waregem), Rezaei (Club Brugge), Baby (R Antwerp FC), Semedo (KSV Roeselare), Fall (KAS Eupen), Garita (USL Dunkerque, Fra).

Club Brugge

In: Letica (Hajduk Split, Cro), Rits (YR KV Mechelen), Groeneveld (NEC, Ned), Schrijvers (RC Genk), Clinton Mata (Charleroi), Storm (YR KV Mechelen, via OHL), Petroni (Ituano FC, Bra), Rezaei (SC Charleroi), S. Amrabat (Feyenoord, Ned).

Uit: Lemoine (YR KV Mechelen, via KSV Roeselare), McGree (Melbourne City FC), Acolatse (STVV), Perbet (SC Charleroi), Lynen (SC Telstar, Ned), Teunckens (R Antwerp FC), Verburgh (Roda JC, Ned), Peeters (UC Sampdoria, Ita), Rotariu (AZ, Ned), Vanlerberghe (KV Oostende), Brodic (Catania Calcio, Ita), Masovic (AS Trencín, Svk), Scholz (FC Midtjylland, Den), Pina (Dep. Alavés, Esp), Diaby (Sporting CP, Por), Limbombe (FC Nantes, Fra), Refaelov (R Antwerp FC), Van Rhijn (AZ, Ned), Touba (OHL), Coopman (KV Oostende).

KAS Eupen

In: Laurent (Lierse), Xavi Molina (Gimnàstic de Tarragona, Esp), Pollet (Charleroi), Keita (Birmingham City, Eng), Schauerte (Fortuna Düsseldorf, Ger), Ortiz (Cultural Leonesa, Esp), Milicevic (AA Gent), Pouraliganji (Al Sadd SC, Qat), Essende (PSG, Fra), Bushiri (KV Oostende), Marreh (Watford FC, Eng), Fall (SC Charleroi).

Uit: Tirpan (Lokeren OV), Mouchamps (RFC Liège), Valiente (Partizan Belgrado, Srb), Verdier (Stade Lavallois, Fra), Ortiz (CF Reus Deportiu, Esp), Leye (contract ontbonden), Wagué (FC Barcelona, Spa), Wague (Barcelona, Esp), Raspentino (contract ontbonden).

KRC Genk

In: Piotrowski (Pogon Szczecin, Pol), Paintsil (Tema Youth, Gha), Screciu (CSU Craiova, Roe), Gano (KV Oostende), Lucumi (Deportivo Cali, Col), Naranjo (CD Tenerife, Esp), Fiolic (GNK Dinamo Zagreb, Cro)

Uit: Schrijvers (Club Brugge), Colley (Sampdoria, Ita), Vanzeir (Beerschot Wilrijk), Buffel (SV Zulte Waregem), Coucke (Lommel SK), Janssens (KVC Westerlo), Sabak (NEC, Ned), Brabec (Caykur Rizespor, Tur), Zebli (Ascoli, Ita), Manuel (Royal Excel Mouscron), Tshimanga (SK Austria Klagenfurt, Aut), Khammas (FC Den Bosch, Ned), Karelis (PAOK, Gre).

AA Gent

In: De Busser (Lierse), Limbombe (R Antwerp FC), Plastun (PFK Ludogorets Razgrad, Bul), Smith (IFK Norrköping, Swe), Dompé (Standard), Mostafa (Petrojet SC, Egy), Coosemans (YR KV Mechelen), Kvilitaia (SK Rapid Wien, Aut), Odjidja-Ofoe (Olympiacos Piraeus, Gre), Awoniyi (Liverpool FC, Eng), Arroyo (Liverpool FC, Eng), Derijck (SV Zulte Waregem), Swolfs (Waasland-Beveren), Souquet (OGC Nice, Fra), Azango (FK AS Trencín, Slk).

Uit: Abdelali (R Antwerp FC), Saief (Anderlecht), Soumah (Westerlo), Gigot (Spartak Moskou, Rus), Mitrovic (RC Strasbourg, Fra), Christiansen (Malmö FF, Swe), Machado (Atlético Nacional, Col), Milicevic (KAS Eupen), Janga (Astana FK, Kaz), Olayinka (Slavia Praag, Cze), Bahi (Gangan FC, Gui), Kalu (Bordeaux, Fra), Simon (Levante UD, Esp), Beridze (Ujpest FC, Hun), Sylla (SV Zulte Waregem), Kubo (1.FC Nürnberg, Ger), Avila (CD Universitario, Pan), Rodríguez (Dep. Alavés, Esp), Bjedov (FK Vojvodina Novi Sad, Srb), Foket (Stade De Reims, Fra).

KV Kortrijk

In: De Smet (Lommel SK), Camara (Académie Thiam Matam, Sen), Mboyo (FC Sion, Sui), Kovacevic (Sheriff Tiraspol, Mda), Kanu (Omonia Nicosia, Cyp), Toualy (Salitas FC, BFa), Naderi (Tractor Sazi FC, Irn), Golubovic (AS Roma, Ita), Hines-Ike (Örebro, Zwe), Batsula (FK Oleksandrija, Ukr), Camara (Académie Thiam Matam, Sen), Ezekiel (UD Las Palmas, Esp), Avenatti (FC Bologna, Ita), Charisis (PAOK, Gre), J. De Sart (Middlesbrough, Eng), Kasongo & Kason (TP Mazembe, Cod).

Uit: De Smet (KSV Roeselare), Makarenko (Anderlecht), Sarr (LB Châteauroux, Fra), Van Eenoo (Westerlo), Pupe (Almere City FC, Ned), Attal (OGC Nice, Fra), Papazoglou (Hapoel Haifa, Isr), Lentz (KSV Roeselare).

Lokeren OV

In: Tirpan (KAS Eupen), Mantel (ASV Geel), Diaby (UC Sampdoria, Ita), Saroka (Dinamo Minsk, Blr), Jovanovic (Partizan Belgrado, Srb), Ben Harush (Maccabi Haifa, Isr), Deschacht (transfervrij)

Uit: Ofkir (Sandefjord Fotball, Nor), Triest (VW Hamme), Creemers (Lommel SK), Kehli (OHL), Mendy (contract ontbonden), Mendy (contract ontbonden), Slagveer (FC Emmen, Ned), Jambor (Rio Ave FC, Por), Geens (Lierse Kempenzonen), Ninaj (Fortuna Sittard, Ned), De Prycker (R Knokke FC), Söder (IFK Göteborg, Swe), Maric (FC Lugano, Sui), Enoh (FC Politehnica Iasi, Rou), De Sutter (contract ontbonden).

Royal Excel Mouscron

In: Napoleone (KSK Heist), Kuzmanovic (FK Sarajevo, BIH), Lukovic (FK Backa, Srb), Katranis (AS Saint-Etienne, Fra), Damjanac (RCD Mallorca, Esp), Sambu (Spartak Moskou, Rus), Pierrot (zonder club), Marimón (Once Caldas, Col), Dussenne (FC Crotone, Ita), Manuel (KRC Genk), Bakic (SC Braga, Por), Leye (transfervrij).

Uit: Bolingi (R Antwerp FC, via Standard), Hanuljak (Fiorentina, Ita), Petit (Royal Francs Borains), Huyghebaert (Neuchatel Xamax), Locigno (contract ontbonden).

KV Oostende

In: Boonen (Manchester United, Eng), Milovic (Chongqin Lifan, Chn, via NK Osijek, Cro), Marquet (Waasland-Beveren), Faes (Anderlecht), Sakala (Spartak Moskou, Rus), Vanlerberghe (Club Brugge), De Bock (Leeds United AFC, Eng), Coopman (Club Brugge).

Uit: Rozehnal (gestopt), Jali (contract ontbonden), Vanhamel (Beerschot Wilrijk), Milic & Musona (Anderlecht), Berrier (YR KV Mechelen), Gano (KRC Genk), Van der Heyden (FC Eindhoven, Ned), Bushiri (KAS Eupen), Akpala (Al-Faisaly, KSA), Rezaeian (contract ontbonden), Bossaerts (NEC, Ned), Rajsel (KSV Roeselare).

Standard

In: Bastien (Chievo, Ita), Cavanda (Galatasaray, Tur), Miangue (Cagliari, Ita), Sá (Henan Jianye FC, Chn), Lestienne (transfervrij), Oulare (Watford FC, Eng).

Uit: Belfodil (TSG 1899 Hoffenheim, Ger, via Werder Bremen, Ger), Bolingi (R Antwerp FC, via Standard), Dompé (AA Gent), Badibanga (Waasland-Beveren), S. Mmaee (STVV, via MVV, Ned), M. Wilmots (US Avellino 1912, Ita), Déom en Lavalée (MVV, Ned), Miya (HNK Gorica, Cro), Edmilson Jr. (Al-Duhail SC, Qat), Cop (Real Valladolid, Esp), R. Mmaee (Aarhus GF, Den).

STVV

In: De Bruyn (Lommel SK), Acolatse (Club Brugge), Thallyson (Grêmio Novorizontino, Bra), S. Mmaee (Standard, via MVV, Ned), Sekine (FC Ingolstadt 04, Ger), Nazon (Wolverhampton Wanderers, Eng), Pol García (Juventus, Ita), Sankhon (Horoya AC, Gui), Buya Turay (Dalkurd FF, Swe), Buya Turay (Dalkurd FF, Swe), Koike (Ryutsu Keizai University, Jpn), Gladon (Wolverhampton Wanderers, Eng), Kamada (Eintracht Frankfurt, Ger).

Uit: Schevenels (Thes Sport), Matarrese (ASV Geel), Abrahams (KVC Westerlo), Antunes (KVC Westerlo), Bourard (FC Eindhoven).

Waasland-Beveren

In: Keita (zonder club), Massop (Excelsior, Ned), Bizimana (APR FC Kigali, Rwa), Ndao (US Quevilly, Fra), Vukotic (FK Krupa, BIH), Lulic (NK Rudes, Cro), Salquist (Silkeborg IF, Den), Jubitana (YR KV Mechelen), Debaty (R Antwerp FC), Badibanga (Standard), Sula (OHL), Abdullah (Cádiz CF, Esp), Forte (Inter, Ita), Swolfs (AA Gent).

Uit: Demir (SV Zulte Waregem), Marquet (KV Oostende), Cerigioni (Lommel SK), Buatu (Rio Ave FC, Por), Jans (FC Metz, Fra), Myny (OHL), De Schutter (KMSK Deinze), Van Damme (YR KV Mechelen).

SV Zulte Waregem

In: Soisalo (Middlesbrough), Demir (Waasland-Beveren), Bürki (YB Bern, Sui), Faik (Excelsior, Ned), Buffel (KRC Genk), Tardieu (FC Sochaux, Fra), Bongonda (Celta Vigo, Esp), Bédia (SC Charleroi), Sylla (KAA Gent), Vellios (Nottingham Forest, Eng).

Uit: Hamalainen (Dynamo Dresden, Ger), Severin (Servette FC, Sui), Kaya (YR KV Mechelen), De Winter (Juventus, Ita), Ben Reichert (FC Ashod, Isr), Bala (Hapoel Marmorek, Isr), Oldrup Jensen (IFK Göteborg, Swe), Derijck (KAA Gent), Mühren (NAC, Ned), Ndiaye (contract ontbonden), Cordaro (Exc. Virton).