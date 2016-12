Overzicht: de goals van Lukasz Teodorczyk ontleed

Een duizelingwekkende 21 doelpunten op 25 wedstrijden: Lukasz Teodorczyk (25) is enkele maanden na zijn komst naar Anderlecht, dat hem huurt van het Oekraïense Dynamo Kiev met aankoopoptie, uitgegroeid tot een heus fenomeen. Sport/Voetbalmagazine ontleedde de scoremachine en vergeleek zijn statistieken met zijn periode vóór Anderlecht, hieronder in een handig overzicht. Daaruit blijkt onder meer dat de Pool maar liefst 38 procent van zijn goals met de kop maakte. Lees de volledige analyse in Sport/Voetbalmagazine van 7 december.