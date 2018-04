Patrick Janssens in de running om CEO van de voetbalbond te worden

Sinds 2 februari heeft de KBVB geen CEO. Toen werd Koen De Brabander na amper 15 maanden opzijgezet, onder meer omdat hij volgens sommigen als people manager tekortschoot.

Aanvankelijk was de voetbalbond niet van plan om vaart te zetten achter zijn opvolging. 'Men wil de tijd nemen om zich niet te vergissen', schreef onze analist daar eerder over.

Nu duikt er eerder dan verwacht een nieuwe naam op in het dossier. Volgens Het Laatste Nieuws is Patrick Janssens, ex-burgemeester van Antwerpen en voormalig algemeen directeur van RC Genk, in de running om De Brabander op te volgen. Hij heeft meer voeling met de voetbalwereld dan De Brabander, klinkt het, en combineert dat als voormalig politicus met een gedegen kennis van de politieke wereld en het zakenmilieu.

Volgens Het Laatste Nieuws ziet Janssens de nieuwe taak als 'een mooie uitdaging', maar hij is niet de enige kandidaat. Zo zien sommigen meer heil in huidig financieel directeur Tom Borgions op de stoel van CEO. De mensen die Janssens willen benoemen, zouden de zaak graag snel beklonken willen zien, meldt de krant nog.