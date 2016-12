Paul Allaerts over ontslag Glen De Boeck: 'Er was een mentaal probleem'

In september oordeelden Allaerts en de voorzitter dat een trainerswissel geen oplossing was en dat Glen De Boeck tijd moest krijgen om een ploeg te vormen. Betekent zijn ontslag nu dat hij daar niet in geslaagd is? 'Neen', antwoordt Allaerts. 'Er is daarna een betere periode gekomen, met zeges in Westerlo en Eupen. Echter, in de laatste zeven wedstrijden scoorden we maar één keer, verloren we vijf keer op een rij en zakten we naar de voorlaatste plaats. Zo'n reeks werkt in op de spelers, op de staf, op de supporters, op iederéén. Je zag dat bij een achterstand meestal de kopjes gingen hangen. Dan is er een mentaal probleem.'

'Voor een coach die al een zekere tijd met die spelersgroep werkt, is het moeilijker om in zo'n dip de kopjes weer omhoog te krijgen, want op een zeker moment is de inspiratie weg. Daarom werd er beslist om de jongens met een andere coach een andere inspiratie en andere inzichten te geven. De sportieve directie koos voor Mircea Rednic omdat hij een ervaren coach is die de Belgische competitie kent en beschikbaar was.'

Volgens Rednic is er voldoende kwaliteit aanwezig om hoger in het klassement te staan. Zal Mouscron hem de kans geven om dat te bewijzen en daarom in januari geen extra kwaliteit aantrekken? Of is de nieuwbakken coach al van mening veranderd sinds zijn debuut met een 1-4-nederlaag tegen KV Mechelen? Allaerts: 'Ik denk dat je zijn boodschap moet interpreteren als: kwaliteit is dikwijls een kwestie van vertrouwen en hij maakte de spelers duidelijk dat het aan hen is om een selectie af te dwingen en dat iedereen evenveel kans zal krijgen. Op de dvd's die hij bekeek, zag hij een zekere kwaliteit en tegen de winterbreak zal hij een evaluatie van het potentieel maken en die intern bespreken.'

Een degradatie zou het einde van het engagement van de buitenlandse clubeigenaars en de toekomst van Excel kunnen betekenen. 'Maar,' zo zegt Allaerts, 'daar zijn we op dit moment niet mee bezig. De prioriteit nu is dat alle middelen ingezet worden om in 1A te kunnen blijven. Dat is, denk ik, voor iedereen de prioriteit, het meest nog voor de supporters.'

Lees het volledige interview met Paul Allaerts in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 14 december.