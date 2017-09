Peter Olayinka: het loopwonder van Zulte Waregem

Het was in de 92e minuut, in de derby tegen KV Kortrijk. Peter Olayinka had net met een voorzet van flank gewisseld, richting Davy De fauw, zag dat die balverlies leed, en stak het hele veld over om de bal uit de voeten van Jovan Stojanovic te tackelen. Onur Kaya was achteraf danig onder de indruk van de Nigeriaan die Zulte Waregem huurt van AA Gent. 'Die jongen kan lópen, ...