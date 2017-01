Philippe Bormans (STVV): 'Bolingoli en Mechele kunnen bij ons stappen zetten'

'Club Brugge stond er nu voor open omdat het zelf versterkingen heeft gehaald en de kern wat groot was geworden', zegt Philippe Bormans . 'Na een evaluatie kwam het bestuur tot de conclusie dat een Bolingoli en een Mechele, twee eigen producten waar het veel in heeft geïnvesteerd, bij hen niet meer aan spelen zouden toekomen. Om die spelers stappen te laten maken, moesten ze dus uitkijken naar alternatieven. Wat in ons voordeel heeft gepleit, is de professionele manier waarop wij omgaan met gehuurde spelers. Denk maar aan onze huurlingen van Chelsea en Liverpool.'

'We zijn voluit voor jongens gegaan die de reeks kennen en die makkelijk te integreren zijn in de ploeg. Liefst Belgen en als het kan jongens uit de streek. Mechele, Bolingoli, Bruzzese en Vetokele beantwoorden helemaal aan dat profiel. Hadden we liever een paar definitieve transfers gerealiseerd? Zeker. Maar ik vind het normaal dat Club Brugge spelers van dat kaliber eerst wil uitlenen. Ook voor ons is een huur geen slechte zaak. In plaats van zo'n speler meteen een contract van pakweg 2,5 jaar te geven, kunnen we van dichtbij zien wat hij waard is. In juni zal blijken wie naar Club Brugge mag terugkeren en wie elders zijn carrière moet voortzetten. We hebben geen aankoopclausule laten opnemen, maar we zijn met Club en Zulte Waregem overeengekomen dat we de eerste gesprekspartner zijn als ze in de zomer weg mogen.'

Alain Eliasy

Lees het volledige artikel met Philippe Bormans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine.