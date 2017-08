Philippe Clement: 'Morioka zoals Coopman bij de Brugse beloften'

Waasland-Beveren teerde de voorbije jaren vooral op inzet, maar het voetbal was niet altijd sprankelend. Philippe Clement gooit het over een andere boeg: 'Ik wil niet vergelijken met het verleden, ik probeer een eigen verhaal te schrijven. Inzet en mentaliteit is iets wat elke trainer altijd wil. Je hoofd ervoor leggen, is de basis van alles. Maar waar we vanaf week één aan zijn gaan werken, is aan manieren om ook zelf het spel te maken.'

'Ik had vorig seizoen vaak wedstrijden van Waasland-Beveren gezien, maar toen ik in gesprek raakte met de club, heb ik er nog wat meer bekeken en herbekeken. Mijn vaststelling was dat ze het zeer goed deden in wedstrijden waarin ze blok konden zetten, maar dat ze het wat moeilijker hadden als ze zelf de bal hadden. Daarop zijn we gaan werken. De groep pakt dat zeer goed op. Dit is een kern met potentieel. Daarom wilde ik deze zomer absoluut geen duiventil, met tien, vijftien spelers die gingen en evenveel jongens die kwamen.'

Een van de weinige transfers die er wel kwamen, lijkt alvast een schot in de roos: Ryota Morioka. Een ouderwetse spelmaker. 'Uit de analyse van de wedstrijden vorig seizoen bleek dat Waasland-Beveren na het vertrek van Siebe Schrijvers in januari een schakelspeler miste tussen verdediging en aanval', verklaart Clement in Sport/Voetbalmagazine. 'Toen ik dat vertelde aan de mensen van de club, zei men me dat ze al anderhalf jaar een Japanner volgden. Ze hadden geprobeerd om die tijdens de winter al naar de Freethiel te halen, maar dat was niet gelukt. Ik heb toen met hem een gesprek gehad, ook live, en daaruit bleek een heel open geest. Hij was minder gesloten dan het klassieke beeld dat we van de Japanners hebben en was zeer geïnteresseerd in onze manier van spelen.'

'Ook nu toont hij intelligentie en helpt hij zijn ploegmaats. Het doet me allemaal wat denken aan mijn periode als coach van de Brugse beloften. Ik werkte toen met Sander Coopman in een vergelijkbare rol als Morioka: niet te laag de bal komen ophalen, en vervolgens combineren. Tuur Dierckx en Nikola Storm voetbalden toen op de flanken, Zinho Gano stond in die ploeg in de spits. Eigenlijk spelen we nu een beetje op dezelfde manier. Dit is het voetbal dat ik graag zie, met veel kansen.'

