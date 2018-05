PO1-overzicht: wat staat er voor wie nog op het spel?

Club Brugge heeft na de achtste speeldag, waarin het een 1-0 achterstand op Charleroi omboog in een 1-3 zege, opnieuw een comfortabele marge van vier punten op Standard en vijf op Anderlecht. Blauw-zwart kan een vijftiende landstitel dus ruiken, maar doet er wel best aan zijn voet nog niet van het gaspedaal te halen. De Rouches liggen op de loer en spelen zondag thuis tegen Club, en zelfs paars-wit maakt in theorie nog kans op de hoofdvogel.

