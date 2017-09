Pozuelo: 'Het verbaasde mij dat Pina niet speelde bij Club Brugge'

Alejandro Pozuelo over...

... zijn jonge ploegmaat Sander Berge:

'Hij is erg snel gerijpt. De aanpassing aan de competitie heeft hem wat tijd gekost, maar hij heeft zijn plaats in de ploeg gevonden door een rol op te nemen die wat vergelijkbaar is met die van Sergio Busquets bij Barcelona: een verdedigende pivot die ook technisch heel goed is met de bal aan de voet. Hij is al een belangrijke man in de ploeg.'

... individuele mandekking op hem:

'Het is geen eer. Het maakt je wedstrijd veel moeilijker. Maar uiteindelijk, voor het geheel van de ploeg, is het beter. Als er één man mij voortdurend volgt, hebben de anderen meer ruimte om te voetballen. Het is een tweesnijdend mes voor de tegenstrever, want als ze zich alleen maar op mij concentreren, verslaan we ze op een andere manier. Voor mij persoonlijk zijn dat moeilijke wedstrijden. Ik probeer terug te zakken op het middenveld om de bal te krijgen, of op een flank te lopen om mijn zone vrij te maken voor een medespeler, maar dat is niet eenvoudig.'

... de Spanjaarden in de Jupiler Pro League:

'Het is een ander voetbal, ook al zijn er diverse ploegen die naar balbezit streven om de wedstrijden te domineren. Als je bij een van die ploegen zit, vergemakkelijkt dat je aanpassing. Als een Spanjaard daarentegen bij een bescheidener ploeg zit, die graag verdedigend speelt, zal dat moeilijker zijn. Maar ik begrijp niet waarom Tomás Pina zich niet kon aanpassen bij Club Brugge. Bij Villarreal was hij heel goed, het verbaasde me dat hij hier niet speelde.'