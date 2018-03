Pozuelo: 'Ik had geen enkel probleem met Stuivenberg'

Alejandro Pozuelo over...

... zijn relatie met ex-trainer Albert Stuivenberg:

'Ik had geen enkel probleem met hem. Hij had zijn ideeën, ik de mijne. En op een aantal momenten waren we het niet met elkaar eens. We hebben dan ook een paar keer een gesprek gehad waaruit telkens bleek dat we niet op één lijn zaten. Maar goed, hij was de trainer, dus ik moest zijn mening respecteren. Philippe Clement heeft meer feeling met de spelers. En daar voel ik me beter bij. (twijfelt) Ik weet het niet. Misschien is het ook gewoon de verandering die ons goed heeft gedaan. De laatste twee, drie maanden onder Stuivenberg waren slecht, niet alleen van de trainer, maar ook van de spelers. Ook van mij. We hebben toen niet goed genoeg gewerkt, maar we hebben dat weten om te keren. Nu zijn we terug het Genk dat we waren en kunnen we de strijd aangaan met gelijk welke ploeg.'

... zijn link met Thibaut Courtois:

'We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ik leerde hem kennen in mijn eerste seizoen hier. Hij kwam toen naar een wedstrijd en er werd hem bij de aftrap een trofee overhandigd. Nu, ik kende hem al van in Spanje. Ik scoorde twee keer tegen hem, toen hij bij Atlético zat en ik bij Real Betis. Vandaar dat hij zich mijn gezicht meteen herinnerde. (grinnikt) Als hij nu naar België komt, belt hij me op en gaan we een koffie drinken of een hapje eten.'

... zijn perfecte tweevoetigheid:

'Al van toen ik klein was, was mijn vader daarmee bezig. Als ik met hem ging voetballen, liet hij me zowel met links als met rechts trappen. En voor elke training zei hij me dat ik met beide voeten moest voetballen. Dankzij hem ben ik dus eigenlijk tweevoetig. Het is iets vreemds, hoor. De bal opdrijven en dribbelen doe ik bijvoorbeeld het liefst met links, maar ik schiet dan weer het liefst met rechts, hoewel ik het ook met links kan. Normaal zijn spelers links- of rechtsvoetig, maar ik niet.'