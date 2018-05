Preud'homme opnieuw coach van Standard

Het hing al langer in de lucht dat Michel Preud'homme Ricardo Sa Pinto zou opvolgen bij Standard, maar nu is het dus officieel.

Standard-voorzitter Bruno Venanzi maakt van Preud'homme naast coach ook ondervoorzitter en technisch directeur. 'Sa Pinto is vertrokken. Die beslissing hadden we al een tijd geleden genomen', zegt Venanzi. 'Resultaten zijn belangrijk, maar het imago van Standard is dat ook. En als voorzitter moet ik op lange termijn denken.'

In het interview zegt Venanzi dat het gedrag van Sa Pinto bij momenten niet door de beugel kon. Hij zegt ook dat hij al een akkoord had met Preud'homme voor het sportief weer beter draaide bij Standard. Preud'homme tekent een contact van vier jaar in Luik. De eerste drie seizoenen zal hij focussen op zijn job als coach, klinkt het. 'Daarna kan hij zich volop toeleggen op zijn taken als technisch directeur en vicevoorzitter van Standard. Michel heeft een plan klaar om iets op te bouwen in Luik.'