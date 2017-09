Pro League gaat problematiek huurspelers bespreken

In de nasleep van de zaak rond Sander Coopman (die door Club aan Zulte Waregem wordt uitgeleend, maar alleen mag spelen tegen blauw-zwart mits betaling van een bijkomende vergoeding) riep coach Francky Dury vorige week op om dit thema te bespreken binnen de Pro League, de verzameling van de profclubs.

"We halen buitenlanders binnen en wanneer we onze eigen jonge Belgische spelers uitlenen, beperken we dat in tijd. Dat is eigenlijk een verhindering die je oplegt om iemand zijn beroep te laten uitoefenen. Stel je voor dat ik een huis verhuur en dat ik tegen mijn huurder zeg: Op maandag, woensdag en zaterdag mag je erin wonen, de andere dagen zal dat niet lukken."

De Belgische voetbalbond gaf in Sport/Voetbalmagazine al aan haar reglement aan te passen aan dat van de FIFA, met name het artikel 18 bis dat bepaalt dat een club geen contract mag afsluiten met een andere club dat "de kans biedt om de prestatie van die club te beïnvloeden". De KBVB moet dat volgens de FIFA-statuten ook verplicht overnemen.

Indien dat gebeurt, zou dat overeenkomsten zoals met Coopman moeten uitsluiten, maar daar is de CEO van de Pro League, Pierre François, niet van overtuigd. "We hebben daar akte van genomen, maar zelfs als het artikel inderdaad overgenomen wordt, dan zie ik nog altijd geen verschil. Dat artikel is heel algemeen, en houdt geen specifiek verbod in. In Engeland geldt zelfs het ómgekeerde: daar mogen huurspelers volgens het reglement van de Premier League zelfs niet spelen tegen hun moederclub.

"Alle clubs met wie Club Brugge nu een akkoord heeft over een huurspeler (naast Zulte Waregem (Coopman), ook KV Kortrijk (Perbet) en Mouscron (Rotariu), nvdr) zijn bovendien akkoord gegaan met die overeenkomsten. We hebben daarover geen enkele klacht ontvangen. Ook niet van Eddy Cordier (algemeen manager van Zulte Waregem, nvdr) die we over deze zaak nochtans gesproken hebben."

François wil veeleer het thema van uitgeleende spelers in een bredere context behandelen. "De formatie en postformatie van jonge talenten is essentieel, ook in de organisatie van de competitie. Voor mogelijke problemen moeten we oplossingen proberen te vinden en maatregelen nemen. Moeten we bijvoorbeeld een limiet leggen op het aantal uitgeleende spelers per club? Of een limiet op de leeftijd? Of een verbod om spelers uit te lenen aan clubs binnen dezelfde afdeling - alleen dus nog aan ploegen uit lagere klassen?

"Ik spreek me niet uit of ik voor- of tegenstander ben - dit zijn pistes die we misschien kunnen bewandelen -, maar het lijkt me de moeite waard om dit binnen de Pro League op tafel te leggen. Maandag is er een vergadering van de raad van bestuur, maar dan staat het nog niet op de agenda, allicht wel voor een van de volgende meetings. We moeten immers ook afwachten of er vanuit de UEFA binnenkort bepaalde richtlijnen komen."

De Europese voetbalbond liet onlangs weten dat het een einde wil maken aan de praktijken van topclubs als Chelsea. Zij lenen jaarlijks dertig of meer spelers uit, zonder dat die ooit een minuut bij het eerste elftal hebben gespeeld. Ze dienen alleen om later met een meerwaarde te verkopen.

Wordt dus vervolgd.