Racing Genk breekt Belgisch record: 64 wedstrijden in één seizoen

Met dat hoge aantal wedstrijden vestigen de mijnjongens een uniek record. Geen enkele Belgische club speelde meer officiële duels in één seizoen dan KRC Genk. De ploeg van Albert Stuivenberg verbreekt daarmee het record van Club Brugge uit 2014/2015. Blauw-zwart bereikte in dat seizoen de bekerfinale en - net als de Limburgers dit seizoen - de achtste finales van de Europa League.

Dubbel record

Aan het einde van de betreffende voetbaljaargang klokte de wedstrijdteller van Club af op 63, het aantal dat Genk afgelopen weekend tegen Lokeren bereikte. De ploeg van trainer Albert Stuivenberg nam vorige maand ook het Belgisch record van meeste Europese wedstrijden in één seizoen van de Bruggelingen af. Genk kwam maar liefst achttien keer in actie in Europa, terwijl Club Brugge twee seizoenen geleden tot 'slechts' zestien partijen kwam.

Met de komst van het Montenegrijnse Budu?nost Podgorica trapte Racing Genk zijn seizoen op 14 juli in de Luminus Arena af. Nadien volgden nog 30 wedstrijden in de reguliere competitie, 10 in de play-offs, 5 in de Croky Cup en 17 in Europa. Meer dan tien maanden later is STVV de laatste ploeg die op Stadionplein 4 op bezoek komt. De Kanaries zijn al de 64ste opponent van Genk en mogelijk niet de laatste. Bij winst tegen de Truienaars strijdt blauw en wit vier dagen later in een rechtstreeks duel tegen KV Oostende om het laatste Europees ticket.

Manchester United

Als dat effectief het geval is, zal geen enkele Europese ploeg dit seizoen meer wedstrijden dan Racing Genk in de benen hebben. Voorlopig zijn de Limburgers samen met Manchester United recordhouder wat betreft het aantal afgewerkte matchen. In de finale van de Europa League treft het elftal van José Mourinho met Ajax al z'n 64ste tegenstander. KV Oostende zou voor Racing Genk nummer 65 zijn.

Slaagt Genk erin om voor het tweede jaar op rij als laatste club Europees voetbal af te dwingen, dan zal het minder vroeg dan vorig jaar aan de bak moeten. Dit seizoen begon Genk in de tweede voorronde van de Europa League aan zijn Europees avontuur. Komend seizoen zal de winnaar van de play-offfinale dankzij de gestegen UEFA-coëfficiënt van ons land pas in de derde voorronde instappen.