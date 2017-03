Racing Genk is langst overlevende team in Europa

Anderlecht plaatste zich donderdag ten koste van het Cypriotische APOEL Nicosia, Genk schakelde AA Gent uit. Het was 24 jaar geleden (van Club Brugge en Antwerp in 1992-1993, nvdr.) dat er nog eens twee Belgische teams bij de laatste acht zaten in de Europese bekercompetities. Ons land is daarmee ook het best vertegenwoordigde in de op twee na laatste ronde van de Europa League - de andere teams zijn het Engelse Manchester United, het Franse Olympique Lyon, het Turkse Besiktas, het Spaanse Celta de Vigo, het Duitse Schalke 04 en het Nederlandse Ajax.

Langst overlevend

Genk is sinds donderdag bovendien het langst overlevende team in Europa. De Limburgers begonnen al in juli vorig jaar aan hun campagne, in de tweede voorronde van de Europa League.

Ook APOEL Nicosia en FC Kopenhagen startten al in de zomer in de tweede kwalificatieronde van de Champions League (APOEL sneuvelde in de derde voorronde maar opgevist in de Europa League, Kopenhagen haalde de groepsfase en werd als derde in de groep van Club Brugge later opgevist in de Champions League), maar zij werden gisteren geëlimineerd door respectievelijk Anderlecht en Ajax.

Een en ander maakt dat Racing Genk, dat ook de halve finales van de Beker van België bereikte, gisteren al zijn 51ste wedstrijd van het seizoen speelde. 'De vermoeidheid wordt zichtbaar, er zitten er een paar op hun tandvlees,' merkte coach Albert Stuivenberg na de macht van donderdagavond op.

Geen druk

Ons land is dus nu al bezig aan het sterkste Europese seizoen in jaren, en dat komt de Belgische landencoëfficiënt op de UEFA-ranglijst alleen maar ten goede. Hoever kunnen Anderlecht en Genk nog raken in het toernooi?

Voor Paars-wit primeert de titelstrijd in play-off 1 (PO1), maar coach René Weiler is toch ambitieus. 'Ik heb geen voorkeur voor de loting en dat zou toch zinloos zijn. Dit is onze derde opeenvolgende wedstrijd zonder tegendoelpunt en we kunnen het ver schoppen als we zo doorgaan. In de Europa League is alles mogelijk, ook de eindoverwinning. Er staan acht wedstrijden op ons programma in april, maar dat schrikt me niet af. De spelers, aan wie ik vier dagen vakantie heb gegeven en vervolgens mee op stage neem, zullen er klaar voor zijn.'

Voor Genk geeft de Europa League het seizoen toch nog kleur, na het mislopen van PO1. Stuivenberg: 'We zitten nu in de kwartfinales en willen verder geraken. De loting maakt me helemaal niets uit. Als je zover in het toernooi zit, weet je dat het zelfs nog lastiger is tegen topploegen. Er zitten geen slechte tegenstanders meer bij.'

Loting

De loting voor de kwartfinales wordt vrijdagmiddag uitgevoerd in het Zwitserse Nyon. Er zijn geen restricties, alle acht ballen gaan in dezelfde bokaal. Dat betekent dat een nieuw Belgisch duel tussen Anderlecht en Genk - en dus een Belgische halvefinalist - tot de mogelijkheden behoort.

De heenwedstrijden worden op donderdag 13 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 20 april.