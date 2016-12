Recordaantal stadionverboden in Belgisch voetbal

Afgelopen weekend werd de Waalse derby tussen Charleroi en Standard stilgelegd nadat supporters van beide ploegen projectielen op het veld hadden gegooid. Het was al de vijfde keer dit seizoen dat er dergelijke incidenten waren met supporters van Standard. Dat er een fundamenteel probleem is met de Luikse supporterskern, vertaalt zich nu ook in cijfers. Het aantal stadionverboden voor fans van Standard is vervijfvoudigd sinds 2014. Toen waren het er nog 35, vorig jaar 71 en nu maar liefst 108.

Club Brugge gezakt van 1 naar 3

Tegenstander van zondag, Charleroi, liet zich ook niet onbetuigd, maar hun supporterskern telt toch maar ongeveer half zoveel stadionverboden (51). Het staat daarmee vierde. Club Brugge, vorig jaar nog het meeste hooligans tellend, staat momenteel derde en moet ook 1B-club Antwerp voor zich laten.

Charleroi en Standard moeten volgende week dinsdag verschijnen voor de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie voor de incidenten van afgelopen weekend. Dinsdag werd Standard nog veroordeeld tot twee wedstrijden achter gesloten deuren na incidenten tijdens de wedstrijd bij KV Mechelen (2-1) op 20 november.

De politie van Luik voorziet ondertussen 400 extra manschappen voor Standard-Ajax van donderdag. In de heenmatch werden er vuurpijlen vanuit het Luikse vak afgeschoten en werden er vernielingen aangebracht aan het stadion.

(Belga/SK)