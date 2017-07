Red Flames-bondscoach Serneels: 'Geen schrik voor terugval na EK'

De Red Flames profiteerden van hun eerste kwalificatie voor een groot tornooi om op korte tijd veel zieltjes te winnen. Maar wat na het EK wanneer de hype is gaan liggen? 'Ik heb geen schrik voor een terugval', aldus Ives Serneels. 'Naar mijn aanvoelen kunnen we terugvallen op een trouwe groep supporters. Die zullen op 19 september, bij de start van onze WK-campagne tegen Moldavië, allemaal in de tribune zitten. Ongeacht of we de finale halen of er in de eerste ronde uit liggen. Niets is geforceerd. Dat is onze kracht. Niemand heeft staan roepen: we willen meer supporters. Alles is spontaan gegroeid met de resultaten. De volgende stap is van plaats veertien op de UEFA-ranking te stijgen naar de twaalfde plaats. Het heeft ons jaren gekost om op te klimmen van de 21e naar de 14e plek en het zal ons minstens evenveel moeite kosten om nog twee plaatsen te winnen.'

Veel zal volgens Serneels afhangen van de instroom aan nieuwe talenten. Bij toplanden als Noorwegen, Duitsland en Frankrijk staan er elk jaar tien tot vijftien speelsters klaar voor de A-ploeg. België moet het doen met twee, drie, misschien vier meisjes die aan de deur van de Red Flames komen aankloppen. De onderbouw is voorlopig niet solide genoeg. Serneels: 'Wij zitten nu aan 30.000 leden, Nederland heeft een veelvoud daarvan. Waarom? Omdat ze al vijftien jaar over vrouwen- en meisjesvoetbal praten. Als een Nederlands meisje wil voetballen, dan schrijft zij zich gewoon in. Wij zijn nu pas op een punt gekomen dat een meisje dat geïnteresseerd is in voetbal weet dat er zoiets bestaat als de Red Flames.'

Geen opportunist

En wat met de toekomst van Serneels zelf? Wil hij de Red Flames gebruiken als opstapje naar de mannen? Serneels: 'Rond mijn dertigste ben ik aan de UEFA Pro Licence begonnen met de bedoeling om op een dag in eerste klasse te trainen. Toen ik aan de cursus begon, was mijn eerste idee niet: ik ga nu eens een vrouwenploeg trainen. De evolutie die de nationale ploeg de laatste vijf jaar heeft doorgemaakt, heeft het beest in mij wakker gemaakt. Vijftien jaar geleden wist ik niet dat het in mij zat. Nu ben ik fier dat ik bondscoach kan zijn van de Red Flames.'

'Mocht er nu een voorstel komen om een mannenploeg te trainen, dan zou ik dat weigeren. Weet je wat ik vooral mis? Elke week een wedstrijd hebben. Dankzij de stages, de oefenduels, het EK en de WK-kwalificatieduels die al in september beginnen, is dat gemis gelukkig niet zo groot op dit moment. Ik meen het dus uit de grond van mijn hart als ik zeg dat ik met niets anders bezig ben dan de Red Flames. Ik gebruik al mijn energie om de ploeg, in totaal zo'n veertig mensen als je de stafleden meetelt, optimaal voor te bereiden op het EK. Ik ben als bondscoach aan een project bezig en heb in mijn voetbalcarrière afdoende bewezen dat ik niet van de ene opportuniteit naar de andere spring.'