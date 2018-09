Red Flames plaatsen zich voor barrages en mogen blijven dromen van eerste WK

In het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven wonnen de Red Flames van bondscoach Ives Serneels op de achtste en laatste speeldag in groep 6 met 2-1 (rust: 2-1) van Italië, dat al zeker was van de groepswinst.

Davinia Vanmechelen, in de 6e en de 35e minuut, maakte beide Belgische doelpunten, Cristiani Girelli had tussendoor vanaf de penaltystip de gelijkmaker gemaakt.

Play-offs

Daarmee zijn de Red Flames meteen ook zeker van een stek bij de beste vier tweedes, die dit najaar strijden om het achtste en laatste Europese ticket. Vrijdag wordt daarvoor geloot in het Zwitserse Nyon.

In hun groep eindigen de Red Flames met 19 punten op de tweede plaats, achter Italië (21), dat in Leuven wel zijn eerste puntenverlies liet noteren - al stond er voor hen dus niets meer op het spel. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door.

Door het vroege aanvangsuur - alle wedstrijden in Europa waarin nog iets op het spel stond moesten op hetzelfde tijdstip van start gaan - waren er slechts een drieduizendtal fans naar Leuven afgezakt.