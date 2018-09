Red Flames treffen Zwitserland in play-offs voor WK

Dat is vrijdag geloot in het Zwitserse Nyon. De Red Flames kijken op 1 oktober eerst de Zwitsers thuis in de ogen, de return gaat op 9 oktober door in Zwitserland.

Winnen de Red Flames dat duel, dan treffen ze begin november in een heen- en terugmatch de winnaar van de confrontatie tussen Europees kampioen Nederland en Denemarken, met als inzet het resterende WK-ticket.

Beste tweedes

Dinsdagavond won het team van bondscoach Ives Serneels op de achtste en laatste speeldag in groep 6 met 2-1 van Italië, dat al zeker was van de groepswinst. Daarmee verzekerden de Red Flames zich van een stek bij de beste vier tweedes.

Nederland-Denemarken is een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. Toen wonnen de Nederlanders met 4-2.

België en Denemarken waren op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst geen reekshoofd bij de loting. Nederland en Zwitserland waren dat wel.