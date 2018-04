Red Flames voor twee cruciale matchen in strijd om WK-ticket

Ives Serneels en zijn Red Flames staan voor twee bijzonder cruciale matchen. Vrijdag ontvangt België Portugal aan Den Dreef in Leuven en vier dagen later moet het naar Ferrara om Italië te bekampen in een rechtstreeks duel voor de eerste plaats. Met een match minder gespeeld staan de Belgen op drie punten van leider Italië. Dankzij de 12-0-zege tegen Moldavië heeft België wel een beter doelsaldo da...