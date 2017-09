Refaelov: 'In die 5-3-2 heb ik geen positie'

Net nu hij weer volledig fit is, verdwijnt Refaelov uit de ploeg. Heeft hij daar zelf een verklaring voor? 'De start was nog zoals ik verwachtte, maar toen verloren we van Basaksehir. Om eerlijk te zijn: een ploeg die beter was.'

'Tegelijk probeerden we ook een ander systeem dan de voorbije jaren. Een 3-4-3 in balbezit die een 5-4-1 werd in balverlies. Ik denk dat ik het al bij al goed deed, in die eerste matchen, proberend een positie te vinden binnen dat nieuwe geheel. Als je aanvalt, heb je er in principe een voordeel bij, want er is een speler meer betrokken bij de aanval. Ik vind dat het in de eerste helft tegen de Turken thuis goed werkte, maar toen pasten ze zich aan en na de rust kregen we problemen.'

'Wat wij nu missen, vind ik, is de kwaliteit om op het veld iets te doen, waardoor de tegenstander in de problemen komt. Als je altijd hetzelfde doet, word je voorspelbaar.'

Ivan Leko veranderde na die Europese uitschakeling opnieuw van aanpak. 'In die 5-3-2 heb ik geen positie,' beseft Refaelov, 'omdat we zonder tien spelen en zonder wingers. Dat is mijn situatie. Ik kan daar weinig aan doen. De coach beslist en ik, als prof, moet dat accepteren.'

'Ik hoop dat er nog een positie komt, waarop ik kan spelen. Misschien in een diamant op het middenveld. Het kan dat we dat nog doen tegen een betere tegenstander, maar als je dominant bent, ben je beter af met twee spitsen en drie centrale middenvelders. Dan krijg je meer spelers in de box. Uiteindelijk moet je op zoek naar het systeem dat het beste past bij de spelers die je hebt. In de competitie werkt die 5-3-2 goed, de trainer zal wel zo doorgaan, denk ik.'

De spelmaker toont ook wel begrip voor zijn nieuwe baas bij Club Brugge. Refaelov: 'Het zou unfair zijn om Ivan te vergelijken met iemand die hier vier jaar was en successen haalde. Hij is jong en start pas, die moet je meer tijd geven.'

'Van Preud'homme heb ik dit geleerd: elke coach heeft een tactiek die hij verkiest, maar uiteindelijk staan de beste spelers wel op het veld. Daar geloof ik in. Michel wilde direct spel, met veel mensen die in de ruimtes doken en niet zozeer naar de bal kwamen, maar ons beste voetbal brachten we wel combinerend. Ik vond de start onder Leko ook leuk, ik voelde me goed bij de manier van voetballen. Hij zei ook dat het slechts in het nieuwe systeem is dat hij moeilijk een nieuwe positie vindt voor mij. Maar dat geloof ik niet. In elk systeem moeten goeie spelers een manier vinden om samen te kunnen spelen.'